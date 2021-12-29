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港警逮補《立場新聞》高層　柯文哲：北京不會獲國際尊重

▲台北市長柯文哲29日在臉書上PO文，聲援遭到香港警方逮補的《立場新聞》高層。（圖／翻攝柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲29日在臉書上PO文，聲援遭到香港警方逮補的《立場新聞》高層。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-12-29 19:09:29

香港警方今（29）日清晨大動作逮捕《立場新聞》六名前後任高層被逮捕，其中包含歌手何韻詩，引發各界議論。對此台北市長柯文哲也在臉書上PO文聲援，表示人權與法治乃至新聞自由，是人類的普世價值。北京政府對媒體的壓迫，針對性的裁罰、濫捕媒體工作者，用監獄做為壓制異見的工具，不會讓他的人民心悅誠服，不會得到國際社會尊重。

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柯文哲說，這個週二，壹傳媒創辦人黎智英和前行政總裁張劍虹、香港《蘋果日報》高層等7人開庭提訊時，也被檢方加控與3間公司犯下串謀發布煽動刊物罪，與今日遭到逮補的《立場新聞》六名高層是一樣的罪名。

柯文哲強調，眾多指標性人物遭到逮捕，在2021跨年前增添了肅殺的氣氛。香港從去年六月底開始執行國家安全法，一年多來，已經讓香港新聞報導與資訊揭露面對巨大挑戰。「當國家機器可以動輒把新聞報導冠上妨害國家安全的罪名，用關台、關押來壓迫第四權的行使，必然會使言論自由遭到壓抑，引發寒蟬效應。」柯文哲說，當真相與事實變得遙遠，政府也會離民心、法治、開放與進步愈來愈遠。

柯文哲直言，人權與法治乃至新聞自由，是人類的普世價值。北京政府對媒體的壓迫，針對性的裁罰、濫捕媒體工作者，用監獄做為壓制異見的工具，不會讓他的人民心悅誠服，不會得到國際社會尊重，「第四權的保護不容妨害。」

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