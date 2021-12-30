IG爆紅秒殺「擬真麵包」萌到捨不得吃！限定款只有這裡有
近年在韓國SNS爆紅，在台灣也掀起一波FB、IG瘋狂拍照打卡的韓系「擬真麵包」風潮，百貨超市業者看準跨年商機，攜手網路爆紅名店「ChocoChez Bakery」，從12/30起到明年1月16日，展開為期18天快閃進駐Breeze Super微風超市南山旗艦店，希望靠著超萌的擬真麵包帶起人潮、錢潮，甚至還特別推出了微風超市南山旗艦店的期間限定款「擬真玉米麵包」。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-30 09:58:20
「ChocoChez Bakery」韓國老闆安相柏就提到，韓國擬真麵包製作的方式與日式、歐式麵包不同，製作過程不需要經過發酵，高筋麵粉含量低，是將準備好的麵糰揉好經過冷藏再加入內餡，經過烘烤後略帶脆感的外皮，咬下後的口感呈現年糕般的Q彈。
「ChocoChez Bakery」這次為了微風，也獨家研發新商品「擬真玉米麵包」，是透過玉米、起司以及韓國美乃滋所組成，為了配合跨年檔期，，還推出了每日限量30組的「超限量五入組合」，甚至現在開賣期間，到店消費滿250元，還會贈送超夯韓劇「魷魚遊戲」中超人氣焦糖餅。
除了擬真麵包外，還有推出可愛造型餅乾，像是巧克力小熊軟餅乾、起司怪獸軟餅乾等，萌翻的造型讓不少網友直呼「捨不得咬下口！」
另外，為了搶攻健康商機，微風超市店中店也在12月中引進名店「njuTurn扭轉餐盒」，以六大主食、多樣天然健康食材為主打，希望在現代人講求食安的背景下，提供上班族及消費者無負擔的健康營養餐點。