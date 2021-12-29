持續展開酒駕大執法　高市提出六大修法建議

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四、如有事實證明酒駕者業經勸導仍執意開車，或有故意快速行駛、闖紅燈或連續衝撞之犯行，警方將檢具事證，建請檢察官得視情節以具有不確定殺人故意之殺人罪進行偵辦；五、對酒駕累犯而有情節重大、造成重大傷亡者，地檢署將儘速偵結，並向法院具體求處重刑，以嚴懲酒駕。
而對於現行中央法令屢遭外界質疑有罰則過輕、無法遏止酒駕歪風之缺失，對此，高市府同步提出六大修法建議，期能完善法令規範，保障市民生命安全。
修法建議包括一、酒駕者肇事致人重傷或死亡者，除罰鍰、吊銷其駕駛執照及不得考領外，並建議沒入車輛；二、車主在明知駕駛人飲酒仍將車輛交於酒醉者駕車之情況下，除處罰鍰、車輛牌照吊扣3個月外，並建議吊銷車主之駕駛執照；三、建議將酒駕累犯之定義自五年延長到十年，亦即十年內再犯者即屬之；而對於有酒駕紀錄者，限制其僅得駕駛具備酒精鎖之車輛，以防範酒醉者駕車上路於未然；四、對於酒駕致人重傷或死亡者，建議以不確定故意殺人罪之刑度論處；五、建議酒駕者之同車乘客須連帶負刑事責任；六、建議公布酒駕者姓名並於其身分證註記酒駕。
高市府指出，除強化酒駕案件之執法及提出中央法令之修正建議外，市府將修正「高雄市檢舉交通肇事致人傷亡逃逸獎勵辦法」，納入檢舉酒駕獎金之相關規定，藉由提高檢舉量來減少酒駕案件之發生，期能在中央法令完備前，加強保障及守護市民生命身體之安全；市府強調，酒駕肇事致死，是萬惡之事，為社會公眾所不容，市府一定會強力執法，呼籲酒後勿心存僥倖。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！