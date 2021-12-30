房子孩子只能二選一？近兩年買房話題 「不敢生」飆21倍
近期不婚、不生、不買房，成為眾多青年們內心深處最有共鳴的話題！有網友就在討論區分享，自己如果購入800至1000萬的房子，存款幾乎歸零，根本無法再負擔養孩子的費用，很多人心有戚戚焉。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》觀察過去近兩年網路聲量，比較去年與今年「買房」討論相關熱詞，其中今年討論「不敢生」的上升程度竟已高達2153％，其次是低薪、房地合一。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-30 14:05:40
觀察指出，從其他熱詞中還可以發現更多婚育相關詞彙，如「少子化」、「不婚」等等，其中台灣的少子化問題本就嚴重，高房價的現況更讓不少網友表示根本無力負擔婚後的一切開銷；另一方面，從「房地合一」、「打房」、「囤房稅」等詞，也可看出網友對於政府政策的關注，政府該如何實現人民的居住正義，成為了萬眾矚目的焦點。
另外，為了解男女族群在討論買房話題時，是否有不同的需求考量抑或是壓力煩惱，接著挖掘兩性在討論購屋時各自的討論焦點。觀察發現，討論買房話題時，男性佔了過半討論聲量，達到6成5，顯示由於背負著傳統社會期待，男性普遍對「買房」話題更有感。
進一步觀察男女討論的文字雲，分析指出，男性最重視就是「貸款」，對於「政府政策」也有較多的關注，如「炒房、囤房稅、打房、房地合一」等關於政府打房政策的效力；另一方面則是表達對於高房價下的「經濟壓力」，如「低薪、買不起、沒錢、負擔」等詞，表示收入跟不上房價攀升的速度，因此不敢步入婚姻。
分析發現，相較男性，女性族群最官親的是「自己」，而且比較聚焦於買房的「購屋需求」面向，如討論房子的「公設」、「屋況」，或是否位於「學區」，另外則是在高房價下延伸出「婚育及婆媳問題」的相關討論，不少夫妻因無力負擔購屋成本而選擇先與原生家庭同住，然而家人生活習慣不同，加上育兒的教養觀念衝突，進而讓許多女性吐露渴望置產自住，以避免朝夕相處的婆媳問題，「經濟」與「婚育」的兩難，也讓不少正在考慮婚育規劃的女性表示根本「不敢生」，反應了時下女性在購屋話題中的擔憂。