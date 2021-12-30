2021十大移工新聞　苗栗禁足令、禁轉政策爭議最大

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年1月，檢方接獲台中市政府勞工局檢舉，發現臺中市某人力仲介公司刁姓負責人等虛設空殼公司商號和幽靈工廠，以各種手段招募本國籍人頭勞工並虛偽辦理勞保，藉由制度漏洞成功欺瞞勞動部及經濟部工業局等主管機關核准空殼公司商號，以製造業廠工名義引進移工。移工抵臺或承接後，刁某等人向營造業雇主媒介移工人力，賺取雇主平均4萬多元薪資費用，但僅給移工最低基本工資約2萬3,800元，並要求移工負擔勞健保費等費用，致移工實領薪資不到2萬，必須終日加班來換取加班費，刁某等人則靠血汗剝削移工賺取差額中飽私囊，受害者約近百人。依檢方起訴書，刁某等人不法引進移工，進行勞力剝削，相關犯行超過2年，不法所得達2,500萬元。
監察院王美玉、王幼玲監委調查指出，由於各機關審查過程流於形式，依賴書面審查而忽視實地查訪，讓虛偽申請案件輕易通關，是非常嚴重的系統性缺失，倘非民眾檢舉，恐怕各機關仍渾然不知，顯見目前政府的移工聘僱管理及稽查機制失靈。監察院社會福利及衛生環境委員會也於11月17日審查通過監察委員王美玉、王幼玲所提之調查報告，並糾正勞動部。
勞工職災保險通過三讀 23萬外籍移工強制納保
立法院會4月23日三讀通過《勞工職業災害保險及保護法》，明定受僱事業單位不分人數強制納保，即便是4人以下微型企業，未來只要是合法聘僱勞工都能納保，包括全台23萬外籍看護及家庭幫傭都能強制納保，自到職日起即生效，且就算雇主未依法申報，勞工仍享有職災給付。根據勞動部估計，新法通過後將會增加14萬家投保單位、33萬人納保，由雇主全額負擔保費。
針對《勞工職業災害保險及保護法》通過，勞團也難得齊聚立法院，不是抗議陳情而是感謝朝野立委，趕在5月1日勞動節前送給千萬勞工「勞動節禮物」，促成《職災法》3讀通過，讓未來全台23萬外籍移工，以及家庭幫傭皆強制納保，工作權受保障。
仲介無照營業、偽造移工居留證 勞團：廢私人仲介直接引進
台灣移工聯盟（MENT）5月10日前往勞動部舉行「私人仲介不廢勞雇受害 跨境安全勞動政府負責」記者會，表示接獲許多移工控訴，因仲介疏失導致居留證逾期，或仲介未如實通報接續聘僱資料等問題導致勞雇雙方的聘僱無法存續；更有不肖仲介業者無照運營、甚至偽造居留證，讓勞雇受害，要求政府廢除私人仲介制度。
台灣移工聯盟指出，由於移工聘僱程序繁雜，勞雇雙方完成媒合之後，後續的聘僱流程幾乎都由仲介掌握，勞雇雙方難以獲知真實的辦件進度，訊息完全由仲介壟斷，雇主和移工面對這些看似「專業」的仲介，往往只能相信他們的說法，最後卻導致權益受損。台灣移工聯盟指出，台灣引進移工30年來，政府皆由「私人仲介制度」管理移工，然而仲介引起的爭議卻不斷，從諸如「廣達案」等案件中，都可以看出勞動部在公共服務上的失能，呼籲政府廢除私人仲介制度，改以「政府對政府」直接引進移工，提供實質的媒合服務、簡化聘僱流程，主動提供聘僱須知、主動提醒申辦文件，並協助勞雇雙方進行辦理。
苗栗頒布「移工禁足令」鬧上國際媒體 重傷台灣人權形象
今年5月本土疫情升溫，6月初苗栗京元電子廠爆發群聚感染，苗栗縣長徐耀昌遂於6月7日頒布全縣移工禁止外出令，引發民間團體嚴厲批評「侵犯行動自由」，包括立法委員賴香伶及苗栗縣議員曾玟學等也都出面譴責，指出此舉不僅無助防疫、缺乏法源依據，更違反指揮中心三級警戒的指引，並存在雙重標準的歧視爭議。
不過，面對排山倒海的質疑，徐耀昌態度強硬，還反批人權團體「命都沒了談何人權」；而對於苗栗縣的政策，勞動部、指揮中心則僅僅「呼籲」苗栗縣回歸三級警戒指引，未採取積極措施要求苗栗縣收回成命，一直到6月29日苗栗縣自行解除禁令後，才接連出面表示「違規禁止移工行動自由之業者將廢止招募及聘僱許可」、「移工禁令無法律拘束力」，挨批根本「為時已晚」。苗栗移工禁令推出後，不少民間企業及仲介也紛紛上行下效，自行對移工祭出禁足令，或以威嚇手段逼簽切結書，種種亂象就連國際媒體包括衛報、金融時報、日經亞洲評論等皆關注報導，對台灣國際形象大有損害。
《人口販運問題報告》台灣續列第一級 NGO籲：正視台灣漁業剝削問題
美國國務院7月1日發布《2021年人口販運問題報告》（Trafficking in Persons Report, TIP Report），當中將臺灣連續第12年列為第一級，代表台灣政府的作為符合美國政府設定的「最低標準」。然而，過去台灣漁業因人口販運、強迫勞動等情事多次遭國際NGO點名、被歐盟舉黃牌，2020年美國勞動部更將臺灣漁獲列入《童工及強迫勞動製品清單》，凸顯出台灣政府對於漁業管理及保障漁工權益之失能。國際「海鮮工作倡議聯盟」也於今年4月向美國國務院提交一份報告，建議將台灣從今年的TIP報告中降級，但台灣最後卻仍維持在一級標準，讓海內外NGO團體難以信服，於台灣時間7月8日晚間召開線上論壇，點出台灣漁工的血汗處境，呼籲美方應將台灣降級。
會議中，綠色和平臺北辦公室海洋專案主任李于彤表示，綠色和平組織東南亞辦公室於去年和今年所做的調查報告中，都指出台灣遠洋漁船面臨不當對待和強迫勞動的指控，結合美國勞動部的《童工與強迫勞動製品清單》，可以清楚指出強迫勞動在台灣遠洋漁業是存在的。台灣人權促進會秘書長施逸翔也指出，這個報告公布後所有媒體和公部門都在「歡慶」台灣維持在第一級，幾乎沒有去關注報告內容呈現的問題，必須提醒國際社會台灣在人口販運尤其是針對外籍移工上系統性失靈的問題。宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華則表示，台灣12年來都是在第一級，其實只是達到最低標準而已，但政府只顧著慶祝他們的「成效」，這樣的評比將動搖臺灣政府打擊人口販運的努力，建議美國國務院在評比標準上可以做些調整，不然難以呈現各國侵犯人權的事實狀態。
邱顯智攜手TIWA踢爆 捷運三鶯線血汗移工月薪不到1萬元
時代力量立法委員邱顯智與台灣國際勞工協會（TIWA）8月13日召開記者會，揭露受聘於榮工工程從事捷運三鶯線工程的移工勞動條件惡劣，受聘的印尼移工每月本薪換算只有9677元台幣，每月加班最高達176小時，每小卻僅有加班費47元台幣，不但超過每月加班上限46小時、薪資及加班費更遠低於基本工資，嚴重違反相關勞動法令。
據悉，榮工和印尼國營營造公司「維卡」（PT. Wijaya Karya）合作承攬三鶯線工程，由「維卡」在印尼當地招募移工後直接引進我國工作，僱傭關係在「維卡」，但提供勞務的地點則在台灣榮工這端，因此移工的給薪一直由「維卡」比照印尼當地薪資水準，以印尼盾直接發放薪資至印尼帳戶，嚴重違反我國法律。事件後經新北市勞工局介入協調後，勞資雙方於10月12日達成協議並簽署調解紀錄，57名印尼移工將獲得共920萬元的薪資差及加班費補付。
三重女看護遭警察上銬又丟包路邊 警察盤查失聯移工濫權再次浮上檯面
8月16日，一則臉書貼文爆紅，內文指出新北市三重一名合法外籍看護出門倒垃圾時，無故遭一名執勤的謝姓員警喝斥盤查，女看護當下因未攜帶居留證件被警察當成失聯移工上銬帶回警局，並用腳鐐拘在警局內。在查明其為合法移工後，警察不僅未道歉，也不載她回家，只把她「丟包」在路邊，該名看護根本不知身在何處，身上也沒帶錢坐計程車，最後靠Google map才找到回家的路。此事件引發社會怒火，質疑警察「很缺業績嗎」，包括民間團體和移工工會都紛紛出面譴責。最終，三重分局分局長林故廷和新北市長侯友宜皆出面道歉，並承諾將嚴辦此案，避免類似事件再度發生。
該案件重新掀起社會對警察執法暴力、長年濫權盤查失聯移工的系統性問題，包括相當著名的「阮國非案」就再次被拿出來討論。財團法人法律扶助基金會也於9月30日推出講座「配合一下！警察盤查的合理性、應對及移工人權」，邀請桃園市家庭看護工職業工會的黃姿華秘書長和台灣警察工作權益促進協會的蕭仁豪常務理事探討警察盤查失聯移工之合理性與法源依據等問題。
疫情下勞動部禁移工跨行轉換工作 TIWA痛批：勞權倒退十三年
疫情下移工引進不易，指揮中心又於5月19日全面暫緩外籍移工入境我國，直到11月11日才又重新開放，造成全台缺工問題嚴重。而由於社福類移工（外籍看護、家庭幫傭）不受《勞基法》保障，薪資待遇及相關保障不如產業移工，因此在全台缺工的大環境下，不少外籍看護乘著產業缺人跳槽至工廠工作，讓家庭雇主十分不滿。為了安撫雇主，勞動部不顧勞團反對，於8月27日正式公告〈外國人受聘僱從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之轉換雇主或工作程序準則〉修正，要求移工換工作以「同產業雇主優先承接」，進一步限縮社福移工跨行轉換雇主和工作的權利。
移工團體指出，「換工作」對一般勞工來說是稀鬆平常的事情，但針對移工轉換雇主的法規歷程上，從1992年《就業服務法》通過開始，「禁止自由轉換雇主」就一直都是束縛在「藍領移工」身上的緊箍咒。家庭看護工之所以希望能「跨行業轉換」到廠工，根本原因在於她們至今沒有任何勞動法令保障，不僅不被納入勞基法保障，民間倡議的《家事服務法》也被冰凍多年，導致家庭看護工處於高工時（可能24小時待命）、低工資（月薪僅有17000元）、沒有固定休假（據勞動部統計，只有一成勞工可以每周休假，更有人三年合約都沒有休假）、沒有勞保之惡劣勞動處境中，自然會使得看護工想要轉換到有《勞基法》保障的工廠工作。何況，在此次修法前的轉換限制本就相當嚴格，家庭看護工不過是趁著疫情缺工，把握稍微多一點的機會爭取更好的勞動保障，卻被勞動部再一次限縮，讓移工勞權保障倒退回2008年以前。
移工遭買工費剝削！立委籲文件線上化 勞動部承諾：明年上半年實施
民進黨立委林楚茵、洪申翰及賴品妤於9月23日在立法院舉行記者會，揭露無良仲介收取買工費情形嚴重且頻繁，金額從數千到數萬元不等；還有仲介會故意扣留移工聘雇文件，要求移工或雇主付出買工費後才交出文件，吃定移工為了轉職，最後仍會付錢，使移工白白遭剝削。三名立委齊聲呼籲勞動部正視買工費問題，不要讓台灣變成「奴工之島」。
立法委員洪申翰更指出，買工費根本原因在於移工難以自行取得這些與自身工作權益相關的文件，雇主又被仲介用各種方式屏蔽掉相關資訊，造成仲介有機會可以去收高額買工費。他要求勞動部，諸如聘僱許可函以及廢聘函等文件，應該要讓移工自己可以線上申請與下載列印這些文件，才不會被無良仲介勒索威脅。勞動部長許銘春也承諾，將改善現行申請文件機制，研議雇主與移工相關文件自行線上申請、列印，並將相關規劃內容與期程送交立法院，預計明年上半年可以實施。
失聯移工安心打疫苗 中央強調「不抓人」
2020年疫情爆發後，民間團體與賴香伶等立法委員多次出面呼籲中央，站在人道與防疫面考量，有必要開放失聯移工施打疫苗，卻遲遲未見採取行動。直到近期，在國內疫苗充足的情形下，面對國際疫情再起，行政院長蘇貞昌終於在12月2日正式表示，有必要跨部會合作建立失聯移工施打機制。衛福部、移民署與勞動部等機關也跨部會協商，推出「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，強調「不通報、不查處、不收費、不管制」等原則，專案將實施至1月31日，鼓勵失聯移工踴躍施打。
不過，政策上路沒幾天，新竹縣一名50歲的菲律賓籍女移工前往衛生所欲接種疫苗時，因證件有缺被拒絕而與醫護人員發生爭執，遭報警後被發現已失聯2年，在接種完畢後被警方移送專勤隊處置。儘管最後移民署放人，但此事件被認為恐將打擊失聯移工接種意願。立法委員邱顯智就指出，指揮中心掛保證不抓人，但實際上失聯移工要先去各縣市移民署專勤隊開立自首書，並繳納罰單，等出入境管理局後續編列名冊，才能接種疫苗，此舉根本無法吸引失聯移工，建議政府考慮開放「無證」施打疫苗，或透過宗教、非政府組織等民間團體進行施打，以增加失聯移工施打信心。中央隨後也調整政策，讓無證者也可以「隨到隨打」，由移民署協助配賦統一證號，同時與民間團體配合，協助移工安心施打。