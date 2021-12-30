為何民眾愛用安博盒子？內行人揭2大優勢：擊敗所有串流

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權自強解釋，安博盒子之所以這麼有名，甚至有人覺得「好用」，並不是因為機上盒本身，而是系統裡有萬能收視的App，像是《UBLIVE》、《UB影視》，只要打開這些非法App，想看什麼戲劇、節目、電影都是隨選觀看，若是空有「純淨版」機上盒，並未加裝這些非法App，「那麼這個盒子對許多人來說，就和廢物沒什麼兩樣」。
權自強提到，這些非法App並不能安裝在其他機上盒，只能綁定安博盒子，「想用這個App，就要買他們的盒子，這也是安博盒子要價四、五千元，遠比其他機上盒貴一大截的原因。」消費者付的錢大部份都給了非法App，並沒有將收來的錢，再付出去給影音來源，取得合法授權。
不過他也坦言，這些非法App解決了觀眾最大的痛點，不只是省錢看免費的優勢而已，而是只要透過這個App，就不用再找尋某齣戲劇或電影在哪個串流平台上架，全部一次打包成大補帖，甚至連台灣合法串流平台都沒有的影視內容，在非法App裡也可以收看。
對於習慣使用遙控器的傳統收視戶，或是有3C障礙的長輩來說，「安博盒子真是太好用了」，只要打開電源、打開特定App，就可以立刻搜尋觀看，雖然畫質差一點，偶爾還會Lag，但都勉強能接受。
權自強說，出產盒子的人聲稱安博盒子本身是無辜的，只是一個播放工具，試圖規避法律責任，但事實上大家心知肚明，沒人會買一個沒有萬能播放App的機上盒，只要先買純淨版「空機」，銷售員私下就會想辦法讓你「自行安裝」非法App。就像以前去光華商場組電腦，也會問店家能不能幫灌作業系統，如果不能灌就不買，反正你家不灌、別家會灌，成了一個不公開的秘密。