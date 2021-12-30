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為何民眾愛用安博盒子？內行人揭2大優勢：擊敗所有串流

▲在檢警將安博盒子全面斷訊後，實際上依然能用非法App《UB影視》收看盜版電影。（圖／民眾提供）
▲在檢警將安博盒子全面斷訊後，實際上依然能用非法App《UB影視》收看盜版電影。（圖／民眾提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-30 06:00:00｜2021-12-30 07:13:35

今年8月東京奧運賽事期間，因有藝人用「安博盒子」觀看未經授權的奧運轉播，被網友抓包後引發喧然大波，讓安博盒子一夕之間聲名大噪，擠入Google 2021年台灣民眾最常搜尋的十大「什麼」排行榜，許多人都好奇Google「安博盒子是什麼」。經檢警大動作展開調查及掃蕩，新北地檢署日前聲請「網域扣押」獲准，將安博盒子全面斷訊，「畫面一片黑」成為熱門話題。

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▲范瑋琪發出的影片被眼尖網友發現，疑似用安博盒子非法收看奧運轉播。（圖／翻攝范瑋琪臉書）
▲范瑋琪發出的影片被眼尖網友發現，疑似用安博盒子非法收看奧運轉播。（圖／翻攝范瑋琪臉書）
為什麼大家愛用安博盒子？讚點子數位行銷創辦人暨執行長權自強表示，之前某位藝人用安博盒子看奧運的照片，讓安博盒子是否違法的議題又在網路掀起論戰，他強調，「只要是使用未經授權的方式觀看電影、戲劇，就是違法的事，沒什麼好討論的。」

權自強解釋，安博盒子之所以這麼有名，甚至有人覺得「好用」，並不是因為機上盒本身，而是系統裡有萬能收視的App，像是《UBLIVE》、《UB影視》，只要打開這些非法App，想看什麼戲劇、節目、電影都是隨選觀看，若是空有「純淨版」機上盒，並未加裝這些非法App，「那麼這個盒子對許多人來說，就和廢物沒什麼兩樣」。

權自強提到，這些非法App並不能安裝在其他機上盒，只能綁定安博盒子，「想用這個App，就要買他們的盒子，這也是安博盒子要價四、五千元，遠比其他機上盒貴一大截的原因。」消費者付的錢大部份都給了非法App，並沒有將收來的錢，再付出去給影音來源，取得合法授權。

▲「純淨版」安博盒子要價4580元，比一般機上盒貴許多。（圖／翻攝蝦皮購物）
▲「純淨版」安博盒子要價4580元，比一般機上盒貴許多。（圖／翻攝蝦皮購物）
不過他也坦言，這些非法App解決了觀眾最大的痛點，不只是省錢看免費的優勢而已，而是只要透過這個App，就不用再找尋某齣戲劇或電影在哪個串流平台上架，全部一次打包成大補帖，甚至連台灣合法串流平台都沒有的影視內容，在非法App裡也可以收看。

對於習慣使用遙控器的傳統收視戶，或是有3C障礙的長輩來說，「安博盒子真是太好用了」，只要打開電源、打開特定App，就可以立刻搜尋觀看，雖然畫質差一點，偶爾還會Lag，但都勉強能接受。

▲安博盒子的畫質較差、容易卡頓，但集結戲劇、電影於一體，不用橫跨多個串流平台收看，對3C障礙的人來說相對容易使用。（圖／民眾提供）
▲安博盒子的畫質較差、容易卡頓，但集結戲劇、電影於一體，不用橫跨多個串流平台收看，對3C障礙的人來說相對容易使用。（圖／民眾提供）
權自強說，出產盒子的人聲稱安博盒子本身是無辜的，只是一個播放工具，試圖規避法律責任，但事實上大家心知肚明，沒人會買一個沒有萬能播放App的機上盒，只要先買純淨版「空機」，銷售員私下就會想辦法讓你「自行安裝」非法App。就像以前去光華商場組電腦，也會問店家能不能幫灌作業系統，如果不能灌就不買，反正你家不灌、別家會灌，成了一個不公開的秘密。

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