嘉義男懸賞50萬尋藍貓引暴動！電話接不停、人車湧入塞爆
嘉義市一位民眾昨（29）日在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，稱自己愛貓走失，希望民眾幫忙尋貓，更承諾將給予找到貓的人50萬元現金。高額獎金引發網友暴動，不僅原PO的手機立刻被打爆，許多人更劍及履及跑去嘉義尋貓，造成熱議。而如今尋貓文已經被刪除，鄉民們議論紛紛。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 07:31:34｜2021-12-30 07:54:01
原PO在「嘉義綠豆大小事」發出尋貓文時分享了愛貓的照片，透露愛貓名叫「弟弟」，是隻英國短毛貓，於29日中午在嘉義市五福街217巷口走失，希望網友幫忙協尋，聲稱願意給找回貓的人50萬元獎金，並留下自己的手機。
文章一出立即引發暴動，網友表示「50萬比我年薪還多」、「替自己爭取年終的機會來了」、「人潮正在往嘉義市前進」、「這應該會是五福街百年來最熱鬧的一天」。隨後還真的有自稱住在附近的網友，分享照片透露巷道內人車擁擠，大批熱心民眾聚集尋貓，引發熱議。
或許是太受注目，原PO隨後已將尋貓文刪除，也未解釋最後究竟找到貓沒有。據《聯合新聞網》報導，原PO表示還沒找到，但因為突然湧進的人潮實在太多，手機被打爆，造成鄰居困擾也可能反而嚇到讓貓咪不敢回家，於是先刪文，但強調如果有人找到貓一定會給出50萬元現金。
但也有網友貼出自己打電話過去的照片，聲稱貓其實已經在原PO住家樓上找到了，還有網友懷疑從頭到尾都是烏龍一場，甚至有人認為這是原PO的惡作劇。（編輯：倪浩軒）