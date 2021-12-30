第15批BNT疫苗93.8萬劑到貨！今晨抵桃機 今年最後一批
由鴻海暨永齡基金會、台積電和慈濟基金會共同購買捐贈的1500萬劑輝瑞BNT疫苗，第15批約93.83萬劑，今（30）晨由華航CI-62航班載運，清晨6點31分抵達桃園機場。海關完成通關程序後，疫苗將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種，是今年最後一批運抵台灣的疫苗。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 08:07:24
根據指揮中心的說明，由鴻海暨永齡基金會、台積電和慈濟基金會共同購買捐贈的BNT疫苗1500萬劑，到貨日期及數量分別為：首批9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑、第9批10月28日90.21萬劑、第10批10月29日91.03萬劑、第11批11月5日87.17萬劑、第12批11月12日92.66萬劑、第13批11月25日93.83萬劑，第14批12月9日192.35萬劑。再加上本批93.83萬劑，累計已到貨1333.62萬劑。（編輯：倪浩軒）
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