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獨／體制外改革　瑞莎遭惡意攻擊真相曝光

▲瑞莎無酬指導台灣韻律體操選手。（圖 / NOWnews資料照）
▲瑞莎無酬指導台灣韻律體操選手。（圖 / NOWnews資料照）

運動中心/綜合報導

2022-01-26 09:10:00｜2022-01-26 09:36:06

前烏克蘭體操國手，藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會不到一年時間，就有多次受到外界爆料或抹黑，有學生家長爆料，其實幕後黑手就是武漢國小體操隊的教練孟姓教練與國家級教練高姓教練，「因為她們一開始是合作關係，之後瑞莎比較受到歡迎，又無償教小朋友，所以才被攻擊。」

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羅爸是一名補教界的老師，他長期關心小朋友發展，並且從頭到尾了解瑞莎奮鬥的過程，他表示，願意站出來提供真正的資訊。

「其實瑞莎來了三年，一開始在龍潭國中教，後兩年主要在武漢國小跟武漢國中，而瑞星的教室就在兩位教練教室中間，所以才會造成這樣的影響。」他說。

▲挺瑞莎家長提出證明，瑞莎有為體操盡力。（圖／羅爸提供）
▲挺瑞莎家長提出證明，瑞莎有為體操盡力。（圖／羅爸提供）
不過瑞莎向外界募款，想要自己打造體操奧運國手的夢想，以及幫助台灣前進奧運的想法，其實是「體制外」改革，羅爸強調，「體操協會跟他們（基層教練）都是有關係，這也會跟他們的工作有關，瑞莎這樣做，也會損害他們的利益。」

羅爸認為，「瑞莎來的這段期間，下定決心要好好的幫忙發展武漢國小的體操，買了很多設備給學校，包括：安裝冷氣、整修廁所、軟墊、放音樂的CD台、吸塵器，可放冰塊的冰箱……等等，同時也整修了休息室，放了幾張沙發給小選手們休息，另外因為原本的燈光有點暗，小朋友們晚上訓練都看不到自己的手具，而且很傷小朋友的眼睛，所以瑞莎也安裝了LED燈，在瑞莎的幫忙下，整個體操館煥然一新。」

「另外還找來了知名的外籍教練培訓小朋友，並無償提供比賽服、手具等等給小朋友，讓小朋友可以無後顧之憂的練習，以上這些，瑞莎自己一毛錢都沒收，都只是出而已。經過瑞莎幾個月的訓練後，小選手們的實力突飛猛進，其中更有一位小朋友拿到了全國賽的亞軍。瑞莎在武漢國小的這段期間，武漢國小成為鎂光燈的焦點，媒體記者相繼採訪，小選手的刻苦訓練也被外界所看見，韻律體操就這樣走進了人們的視線，對體操的推廣起到了非常大的幫助。」

▲挺瑞莎家長秀出對話紀錄，證明瑞莎被排擠。（圖／羅爸提供）
▲挺瑞莎家長秀出對話紀錄，證明瑞莎被排擠。（圖／羅爸提供）
羅爸強調，瑞莎不收費，當初很希望一下子挖掘到很好的選手，所以也被其他教練認為是「挖牆角」，一而再、再而三惡意攻擊抹黑，甚至刻意要指控她斂財，他也提出那些家長都是不實指控，「那是2019年的家長會支出明細，你自己也看到，瑞莎才拿20000元，連來回台北的車錢都不夠，要怎麼斂財。」

羅爸也說：「前幾天在瑞莎的臉書得知她難過的掉眼淚，「眼淚」，我親眼看過瑞莎的眼淚，那個場景是一年前，在武漢國小開的一個家長會，孟教練跟其先生一塔一唱，在所有的家長面前，大聲嚴厲的指責瑞莎，那個氛圍讓有些家長被嚇到，會開到一半，瑞莎去洗手間，我跟了上去，想等她洗完手，跟她請教一些問題，沒想到她出來後，我看到了瑞莎的眼淚，雖然她看到我，急著用手把眼淚擦乾，還強顏歡笑的跟我打招乎，我這才知道，原來瑞莎不是去洗手，而是去哭，我看到這一幕真的好難過，雖然瑞莎在台灣有百萬粉絲，但那個時候，我真的覺得她好孤單。」

他補充：「我很後悔，一年前因為我的儒弱，沒有即時跳出來制止孟教練大聲嚴厲的指責瑞莎，讓瑞莎感到無助，但一年後的我決定不再沉默，決定跳出來公佈這些抹黑者的惡行惡狀，善良的瑞莎，她對體操的熱愛、對小朋友的付出，我都看在眼裡，請瑞莎不要放棄，因為魔鬼永遠贏不了天使，瑞莎~加油！」。

▲高姓教練與孟姓教練留言遭到網民肉搜。（圖／桃園市武漢韻律、有氧體操隊）
▲高姓教練與孟姓教練留言遭到網民肉搜。（圖／桃園市武漢韻律、有氧體操隊）
▲高姓教練與孟姓教練留言遭到網民肉搜。（圖／桃園市武漢韻律、有氧體操隊）
▲高姓教練與孟姓教練留言遭到網民肉搜。（圖／桃園市武漢韻律、有氧體操隊）

被點名是「藏鏡人」對此，孟姓教練並不回應，也無力再對相關事件發表看法，不過瑞莎打著「免費」方式教導體操，也的確讓基層教練受到衝擊，到底雙方的爭議點從何而來？

▲瑞莎與基層教練爭議事件圖。（NOWnews製表）
▲瑞莎與基層教練爭議事件圖。（NOWnews製表）

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