獨／體制外改革　瑞莎遭惡意攻擊真相曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
「其實瑞莎來了三年，一開始在龍潭國中教，後兩年主要在武漢國小跟武漢國中，而瑞星的教室就在兩位教練教室中間，所以才會造成這樣的影響。」他說。
不過瑞莎向外界募款，想要自己打造體操奧運國手的夢想，以及幫助台灣前進奧運的想法，其實是「體制外」改革，羅爸強調，「體操協會跟他們（基層教練）都是有關係，這也會跟他們的工作有關，瑞莎這樣做，也會損害他們的利益。」
羅爸認為，「瑞莎來的這段期間，下定決心要好好的幫忙發展武漢國小的體操，買了很多設備給學校，包括：安裝冷氣、整修廁所、軟墊、放音樂的CD台、吸塵器，可放冰塊的冰箱……等等，同時也整修了休息室，放了幾張沙發給小選手們休息，另外因為原本的燈光有點暗，小朋友們晚上訓練都看不到自己的手具，而且很傷小朋友的眼睛，所以瑞莎也安裝了LED燈，在瑞莎的幫忙下，整個體操館煥然一新。」
「另外還找來了知名的外籍教練培訓小朋友，並無償提供比賽服、手具等等給小朋友，讓小朋友可以無後顧之憂的練習，以上這些，瑞莎自己一毛錢都沒收，都只是出而已。經過瑞莎幾個月的訓練後，小選手們的實力突飛猛進，其中更有一位小朋友拿到了全國賽的亞軍。瑞莎在武漢國小的這段期間，武漢國小成為鎂光燈的焦點，媒體記者相繼採訪，小選手的刻苦訓練也被外界所看見，韻律體操就這樣走進了人們的視線，對體操的推廣起到了非常大的幫助。」
羅爸強調，瑞莎不收費，當初很希望一下子挖掘到很好的選手，所以也被其他教練認為是「挖牆角」，一而再、再而三惡意攻擊抹黑，甚至刻意要指控她斂財，他也提出那些家長都是不實指控，「那是2019年的家長會支出明細，你自己也看到，瑞莎才拿20000元，連來回台北的車錢都不夠，要怎麼斂財。」
羅爸也說：「前幾天在瑞莎的臉書得知她難過的掉眼淚，「眼淚」，我親眼看過瑞莎的眼淚，那個場景是一年前，在武漢國小開的一個家長會，孟教練跟其先生一塔一唱，在所有的家長面前，大聲嚴厲的指責瑞莎，那個氛圍讓有些家長被嚇到，會開到一半，瑞莎去洗手間，我跟了上去，想等她洗完手，跟她請教一些問題，沒想到她出來後，我看到了瑞莎的眼淚，雖然她看到我，急著用手把眼淚擦乾，還強顏歡笑的跟我打招乎，我這才知道，原來瑞莎不是去洗手，而是去哭，我看到這一幕真的好難過，雖然瑞莎在台灣有百萬粉絲，但那個時候，我真的覺得她好孤單。」
他補充：「我很後悔，一年前因為我的儒弱，沒有即時跳出來制止孟教練大聲嚴厲的指責瑞莎，讓瑞莎感到無助，但一年後的我決定不再沉默，決定跳出來公佈這些抹黑者的惡行惡狀，善良的瑞莎，她對體操的熱愛、對小朋友的付出，我都看在眼裡，請瑞莎不要放棄，因為魔鬼永遠贏不了天使，瑞莎~加油！」。
被點名是「藏鏡人」對此，孟姓教練並不回應，也無力再對相關事件發表看法，不過瑞莎打著「免費」方式教導體操，也的確讓基層教練受到衝擊，到底雙方的爭議點從何而來？