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跨年優惠殺紅眼！元旦超市咖啡只要1元　量販滿額打9折

▲全聯在元旦連假祭出咖啡買一送一活動，元旦當天美式咖啡更只要1元，讓民眾開心過新年。（圖／業者提供）
▲全聯在元旦連假祭出咖啡買一送一活動，元旦當天美式咖啡更只要1元，讓民眾開心過新年。（圖／業者提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-30 11:31:40

即將進入2021年倒數時刻，各大通路都在祭出跨年的短期優惠，全聯福利中心歡慶跨年3天連假與迎接2022年到來第一天，全聯線上購PXGo與實體門市同步推出連假期間OFF COFFEE買1送1，而元旦當天各店限量美式咖啡1元優惠，愛買與家樂福則是推出限定折扣，指定消費日期會員消費滿額打9折優惠。

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全聯福利中心-咖啡下殺1元
2022年第一天，全台上千家門市推出OFF COFFEE熱美式1元活動，每店限量100杯，如沒有賣OFF COFFEE的門市，改為每店限量100罐伯朗原味咖啡(240ML/罐)，各店數量有限，賣完為止。另外，12/31-2022/1/2連續3天，OFF COFFEE買1送1，不限冷熱。

▲全聯推出跨年檔期咖啡買一送一活動。（圖／業者提供）
▲全聯推出跨年檔期咖啡買一送一活動。（圖／業者提供）
家樂福-會員消費享9折
家樂福喜迎2022，跨年會員獨享1/1（六）家樂福x玉山銀行聯名卡+家樂福錢包消費享九折；1/2（日）家樂福會員：量販店單筆消費滿2000元、超市店單筆消費滿599元享九折優惠（現金折價券回饋）；線上購物單筆消費滿2000元享9折（結帳時直接折抵）

愛買-會員獨享滿額9折
迎2022年，愛買量販跨年瘋狂回饋，1/2(日)單日會員獨享滿額2000元全面9折，以及歲末最後一波抗漲年度熱銷品下殺57折、230款民生用品買1送1、跨年禦寒的萌趣動物暖暖包單包8.9元、冷暖空調、電暖器76折起。

▲愛買推出跨年檔期，一日限定滿額九折活動。（圖／業者提供）
▲愛買推出跨年檔期，一日限定滿額九折活動。（圖／業者提供）
美廉社-滿399元打95折、衛生紙特價
美廉社在2021年的最後一天(12/31)也祭出優惠，結帳金額滿399元再打95折，限時優惠倒數一天，除此之外「部長不漲，巷口抗漲」專區精選商品像是洋芋片等零食，還有啤酒等商品，自12月31日起至2022年1月2日止都有相關促銷優惠，前陣子喊漲的衛生紙，也推出獨家品牌「Simple Life」5萬包穩定門市貨源，優惠期間1串只要99元，民眾不妨把握週末優惠進行跨年派對以及年末居家採購。

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