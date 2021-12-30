酒後代駕變代飆？國道開161慘被扣牌 網笑：請到馮迪索
酒後找代駕卻找到馮迪索？有網友在「爆料公社」發文求助，稱11月29日因為喝了酒，因此花錢請55688司機代駕，從台北信義區開回桃園，當時已在車上醉到不省人事，沒想到日前竟收到一張時速161公里的超速罰單，導致10月13日才剛交車的新車，慘被吊扣牌照、必須停開半年，網友們直呼有夠扯，狂笑是否請到電影《終極殺陣》的法國賽車手、還是「唐老大」馮迪索。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-30 10:53:00｜2021-12-30 11:50:42
原PO在臉書社團「爆料公社」貼出罰單、裁決書、代駕App截圖，表示10月13日才剛交新車，時速從沒開超過120公里。而11月29日因為公司聚餐喝了酒，於是花錢請55688代駕，從台北信義區一路開回桃園，沒想到事後收到一張罰單，才發現代駕司機在速限100公里的國道狂飆，時速高達161公里，因此莫名其妙被扣點，還要承擔違規責任、吊扣牌照，讓求助無門的車主十分無奈。
從PO出的罰單照片及代駕App截圖可看出，罰單上的超速時間是11月29日凌晨1時17分，而代駕App使用期間是29日凌晨0時37分起，總共行駛44公里，行駛時間達46分59秒，因此超速被拍攝的當下，確實是代駕駕駛期間。車主表示，新車才剛牽兩個月就被吊扣牌照，這筆大條的怎麼算？
停開期間保險不會退費，車子擺著不能用卻還是會折舊，網友直呼「才剛買的新車要半年不能開，很吐血」，還有人笑稱「正常的代駕帶你安全回家、山寨的代駕帶你快速回家，沒有覺得比平常花了少一半的時間提早到家嗎」、「代駕變代飆」、「這代駕也是奇才，是不是肚子痛啊」。
也有其他人提出質疑，代駕行駛里程44公里卻開了47分鐘，整體來看「並不快」，質疑是有測速照相時開160km/h、沒相機時開20km/h嗎？也有人猜測可能是司機不熟悉測速照相的位置，加上沒有使用測速照相機App，發現被拍到超速後，車速才明顯減緩。
針對整起事件， 55688代駕也回應《NOWnews今日新聞》詢問，表示已進行全盤了解，對於消費者經歷這段不愉快的代駕服務深感抱歉，將負起全權責任，也會立刻積極主動聯繫這位消費者，誠心進行溝通，希望事件能圓滿順利獲得解決。對於駕手不當的行為疏失，也將立即解除合作關係，確實保障消費者的權益和安全。