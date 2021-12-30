酒駕事故死亡較去年同期增1成　高雄位居第一

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按照運具區分，機車事故死亡1,492人佔總死亡人數61.1%，較去年同期減少12人(-0.8%)；按照年齡區分，高齡事故死亡933人佔總死亡人數38.2%，較109年同期減少78人(-7.7%)。
18至24歲年輕機車事故件數86,803件，佔總事故件數30.1%，較109年同期減少8,354件(-8.8%)。兒童(0-12歲)及少年(13-17歲)死亡人數為23人、64人，分別均較109年同期增加2人(+9.5%)、5人(+8.5%)。15至17歲無照駕駛死亡人數110年37人，均係騎乘機車，較109年同期減少4人(-9.8%)。
酒駕事故死亡261人較109年同期增加22人(+9.2%)，自小客車事故死亡149人，較109年同期增加17人(+12.9%)；自撞事故之中，機車自撞死亡442人，較109年同期增加18人(+4.2%)、高齡者騎乘機車自撞死亡129，較109年同期增加28人(+27.7%)；電動自行車事故死亡51人，較109年同期增加9人(+21.4%)；兒少死亡87人，較109年同期增加7人(+8.8%)、15-17歲無照駕駛死亡37人，較109年同期減少4人(-9.8%)。
依不同縣市比較，今年1至10月道路交通事故死亡人數前五名為高雄270人、台南252人、台中244人、桃園220人、新北208人。與去年同期比較，增加較多之縣市為台北增22人、新北增21人、苗栗增18人、宜蘭增17人、國道及其他增14人；減少較多之縣市為台中減21人、高雄減21人、花蓮減17人、彰化減13人、雲林減11人。
道安會表示，整體事故件數雖有微幅下降，但部分縣市及相關族群卻持續增加。其中酒駕事故死亡增加最多的縣市為高雄、台東、苗栗；18至24歲年輕族群增加最多的縣市為台中、苗栗、宜蘭 。
全國之事故肇事原因分析死亡人數前五名為未注意車前狀況(564人)、未依規定讓車(343人)、酒後駕駛失控(187人)、違反號誌管制或指揮(148人)、左轉彎未依規定(90人)，受傷人數前5名為未依規定讓車(81,397人)、未注意車前狀況(74,566人)、左轉彎未依規定(25,106人)、未保持行車安全距離(22,463人)、違反號誌管制或指揮(19,605人)。