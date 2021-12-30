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陳柏惟回立院還薪　痛批國民黨與顏家欠台灣的何時才還？

▲陳柏惟與吳思瑤、林楚茵召開記者會，痛批國民黨與顏家應把欠國家的錢、占用的國產還給台灣。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲陳柏惟與吳思瑤、林楚茵召開記者會，痛批國民黨與顏家應把欠國家的錢、占用的國產還給台灣。（圖／陳柏惟辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-30 11:10:47｜2021-12-30 11:22:16

前立委陳柏惟今（30）日前往立法院，繳回10月卸任末三日的立委薪資，說明卸任後所遇到的狀況並提出建言，期許改善立法院或委員破壞公物欠錢不還的情形。陳也與民進黨立委吳思瑤、林楚茵召開記者會，抨擊國民黨破壞議場、欠款不還及顏家非法占用國有地蓋違建等，長期以來在立法院就只會搗亂、扯台灣後腿，呼籲台灣人民看清楚國民黨及顏寬恒種種破壞台灣、敢做不敢當的作為。

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吳思瑤表示，欠債還錢，天經地義！國民黨欠錢不要欠過年！陳柏惟委員今日來立法院「依法準時」繳回10月份解職末三日的薪水薪資，是國民黨行徑的「對照組」。國民黨上樑不正下樑歪，從顏家侵佔國產到國民黨立院搞破壞拒賠償，都想做「法律的化外之地」，站在法律的對立面。

吳思瑤指出，「搞破壞拒賠償，只有國民黨還在賴帳」。國民黨這幾年來因破壞立法院議場公物所積欠的42萬8,430元的賠償修復費用，仍一毛未還。反觀立法院各黨或團體都認帳負責，如太陽花學運、時代力量、800壯士，因為杯葛抗爭致使立院公務破壞，該賠就賠，清楚負責。

林楚茵指出，顏家和國民黨過去以高標準檢視陳柏惟，但卻不敢像陳柏惟一樣面對應盡的責任義務；自11月24日自己揭露顏家在公保地蓋違建後，至今已過36天，817政商樂園違建仍然矗立在公保地上，還好意思對外說「有在拆除」，顏家臉皮之厚、無人能敵。此外，林也說，顏家台中占用多處國有地一事，被抓包後，顏寬恒竟然裝作毫不知情，甚至讓他人背黑鍋，這些目無法紀的行為，在在顯露其土皇帝的惡霸本性。

林楚茵進一步提到，面對顏寬恒知法玩法的行為，國民黨立委還敢推出競選廣告形容顏寬恒「臉皮薄」，這根本是助紂為虐，向民眾推薦不敢面對違法事實的顏寬恒選立委，國民黨跟顏寬恒就是全台灣最大詐騙集團，中二區選民1月9日要睜大眼睛反詐騙，票投四號林靜儀。

陳柏惟說，罷免案卸任後，依規定要收回10月解職末三日的立委薪資，今天特地來立法院繳納收回薪資，並澄清卸任期間所發生的相關事宜並無違法，也針對卸任規定提出建言，期盼能讓制度更完善；反觀國民黨破壞議場的修復賠償費用、顏家非法占用的國有地，至今仍未歸還，甚至還爆出利用立委職權為自家利益特權質詢、圈地蓋違建豪宅等種種惡質的行為，但顏寬恒面對所有的檢驗一概選擇不回應，還有臉代表國民黨參與立委補選，這不是佔台灣人民便宜什麼才是佔便宜？

陳柏惟並強調，國民黨團破壞立院欠款金額，跟國民黨龐大的黨產相比，只是九牛一毛，顏家土地遍布全台中，卻還要占用國土，他們絕對不是還不起欠款，絕對不是買不起土地，卻選擇踐踏法律、藐視公權力，如此破壞公物、魚肉百姓的政黨從沒尊重過人民的託付，痛批國民黨與顏家，最基本的做人道理要做到，至少要對得起台灣人民，把欠國家的錢、占用的國產還給台灣。

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