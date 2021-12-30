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迎接壬寅虎年 萬和宮開春祈福活動報你知

▲台中市信仰中心萬和宮，今日公布迎接壬寅虎年將舉辦的系列祈福活動，歡迎信眾一起熱鬧迎新年。（圖／萬和宮提供）
▲台中市信仰中心萬和宮，今日公布迎接壬寅虎年將舉辦的系列祈福活動，歡迎信眾一起熱鬧迎新年。（圖／萬和宮提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-12-30 13:00:46

迎接壬寅虎年，香火鼎盛的臺中市萬和宮，元旦開始受理植福斗、敬點光明燈、文昌燈以及安奉太歲。為方便信眾，萬和宮在萬和文化大樓二樓禮堂，安裝12部電腦，由志工及工讀生熱誠服務。另元月28日上午舉辦辛丑牛年謝斗法會，29日上午贈送春聯，歡迎索取。

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萬和宮董事長蕭清杰表示，「燈」象徵光明與希望，也意含智慧與福報，敬點光明燈、文昌燈、安奉太歲及植福斗，可為廣大信眾祈福、保平安、趨吉避凶、消災解厄，是萬和宮每年的重要祈安活動，猶如六祖壇經中說的「一燈能除千年暗。」照亮未來的人生。萬和宮的光明燈及文昌燈，均透過電腦依登記先後順序排列，一視同仁。

▲方便信眾敬點光明燈及安奉太歲，萬和宮將安裝12台電腦加速作業流程。（圖／萬和宮提供）
▲方便信眾敬點光明燈及安奉太歲，萬和宮將安裝12台電腦加速作業流程。（圖／萬和宮提供）
萬和宮於新春期間舉辦系列祈福活動，包括：元月28日（農曆12月26日）上午舉行辛丑牛年謝斗法會。元月29日（農曆12月27日）上午，贈送書法名家春聯。

蕭清杰說，以往，歲末年初，萬和宮均在地下室餐廳，舉辦「迎春納福寫春聯送春聯活動」，邀請書法家揮毫，贈送春聯。去年，新冠肺炎疫情影響，改為請書法名家，先行寫好春聯，再擇期贈送鄉親，沒有現場揮毫。今年仍比照去年模式，邀請包括萬和宮書法班老師張茂樹及學員在內的10餘位書法家先寫好，元月29日開放索取。

另元月31日是除夕夜，萬和宮於晚間10時關廟門，11時15分開廟門，蕭董事長將率領董監事、信眾依序進入正殿團拜，祈求媽祖保佑信眾在新的一年平安、健康又順利，揭開歡樂春節假期序幕後，依序將於2月10日（農曆正月10日）舉辦壬寅虎年植斗法會。2月15日慶祝元宵節、上元天官大帝聖誕，萬和宮白天誦經祈福，晚間八點在廣場配合台中市政府文化局規劃的「臺中媽祖國際觀光文化節活動」演出歌仔戲，並贈送賀節小燈籠及摸彩，盛況可期。


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