政府補助延長！光陽再加碼換電優惠 電車潮有望夯到2022
隨著民眾對環保議題逐漸重視，路上電動機車的能見度越來越高。為回應消費者的需求，同時促進國內節能減碳，台北市府等各地方政府近期表示，購車補助除加碼8千元外，也將再度延長至2022年6月底。同時，國內機車品牌KYMCO光陽也宣布，旗下店車品牌Ionex 3.0大受好評的「尊榮換電」服務，也將再延長至2022第一季。在政府與業者大力補助之下，有望再將國內電車熱潮，延續至明年中旬以上。
生活中心/綜合報導
2021-12-30 14:00:00
北市府指出，10月8日推出「振興加碼 電動熊讚」方案，凡於10月8日至12月31日期間購買電動機車的民眾，都可以再獲得8000元額外補助，使得北市11月電動機車單月新購數量來到1877輛，較加碼前1至9月的月平均銷售量722輛成長1.6倍，顯示加碼方案受到市民朋友熱烈的迴響；對此，北市府也決定將8000元加碼補助方案，期限延長至6月30日。
除了地方政府大力加碼，業者補助力道也相當慷慨。今年推出廣受綠能騎士青睞的Ionex 3.0系列車款後，光陽於年底宣布，為了全方位滿足顧客，將把全球獨創的「尊榮換電 專人送電」服務，原預計年底結束的免費服務期限，再延長至2022年第一季，期望讓更多電車愛好者體驗該服務所帶來的便利性；同時，明年第一季「換電免費」將推出799與499方案，其中S6、S7、S7R每月最高799元折抵，而i-One車主每月最高499元折抵，就是要讓更多消費者無負擔輕鬆跟上綠能電車的行列。
光陽對消費者補助力道之大，可說是前所未見。不僅如此，為服務全台越來越多的Ionex 3.0車主，光陽集團董事長柯勝峯今年曾多次宣告，年底將把Ionex換電站拓展至1000站。對此，Ionex營運管理處處長吳俊龍近日表示，截至28日為止，全台Ionex換電站已佈建完成992站。這句話顯示，光陽所承諾的「年底千站」，可不是信口開河，將會是一定可達成的目標。
光陽今年3月推出Ionex 3.0系列車款後，9月起以「換電免費 騎到飽」等優惠，為全機種注入強大買氣，甚至一度撼動PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟版圖，直逼市占第二的寶座，引起市場震驚，如今將以穩健步伐達成今年1000站的目標，更宣告將換電優惠延續至明年，勢必2022年將持續為電車市場帶來新氣象，也將是明年最令人矚目的綠能品牌新勢力之一。