台股收黑18218點封關 2021年全年大漲3486點、漲23.66%
台股今（30）日封關，早盤開高一度衝上18291.25點再創盤中歷史新高，上漲42.97點，但隨後賣壓湧現，大盤翻黑，盤中下探18216.45點，下跌31.83點，終場仍收黑下跌29.44點，以18218.84點封關，單日跌0.16%，成交金額新台幣2631.67億元。不過，累計2021年全年台股仍大漲了3486.31點，為史上第3大漲點，年漲幅達23.66%。
記者顏真真/台北報導
2021-12-30 14:02:39
台股2021年封關日，美股大多收紅，其中道瓊工業指數及標普500指數同創新高，道瓊工業指數上漲90.42點，漲0.25%，收在36488.63點；標普500指數上漲6.71點，漲幅0.14%，以4793.06點作收；科技股那斯達克指數則下跌15.51點，跌0.10%，收15766.21點；費城半導體指數漲7.16點，漲幅0.18%，收3999.35點。
台股今日則是開高震盪收低，早盤以18270點、上漲21點開出後，在電子權值股領攻下，一度觸及18291.25點再創盤中新高價，上漲42.97點，但隨後賣壓湧現，大盤翻黑回跌，終場下跌29.44點，以18218.84點封關，單日跌0.16%，成交金額新台幣2631.67億元。不過，累計2021年全年台股仍大漲3486.31點，為史上第3大漲點，漲幅達23.66%。
就封關日類股表現來看，電子股抗跌，其中光電漲0.94%，資訊服務漲0.78%，電子通路漲0.44%，半導體則小漲0.01點，幾乎收平盤，台積電收黑在615元，跌0.16%，鴻海同樣收跌0.95%，倒是大立光收漲2.49%，南亞科及國巨也漲逾1%。
此外，生技醫療、紡織、電機機械及化學生技醫療類股封關日也收紅，其餘多收跌，其中航運股封關收跌0.79%，即便長榮海傳年終達40個月，但貨櫃三雄封關日股價都收黑，跌幅也都超過1%，其中陽明跌2.81%，長榮跌1.04%，萬海跌1.24%，反倒華航及長榮航收漲逾2%。