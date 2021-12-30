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特企／新光銀行人才培育　榮獲天下創新學院兩大獎項

▲新光銀行榮獲天下創新學院－「學習巨星獎」與「最佳學習推手獎」由新光銀行徐秉心人資長(右三)代表接受表揚。（圖／資料照片）
▲新光銀行榮獲天下創新學院－「學習巨星獎」與「最佳學習推手獎」由新光銀行徐秉心人資長(右三)代表接受表揚。（圖／資料照片）

本報訊

2021-12-30 12:05:01

日前天下創新學院舉辦2021學習績優評選，新光銀行人資團隊於近百家參賽企業中獲選「學習巨星獎」及「最佳學習推手獎」，這已是新光銀行第四年獲獎，體現了新光銀行在鼓勵員工自主學習及掌握員工自身職涯發展的不遺餘力。

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新光銀行人資長徐秉心於日前天下創新學院「2022前瞻ESG：人才永續管理論壇」暢談：「新光同事形容我是快樂長，全心打造內部友善、機會均等與後疫情時代數位永續的工作環境」，並分享近期於「線上學習與人才培育」領域所做的努力與成效。

在大環境的變革與不確定性中，唯有人才的養成是企業永續發展與因應金融環境迅速變遷的核心。在「卓越體驗，永續新光」的輪廓下，新光銀行致力於將外部資源與內部價值整合，期許員工拓殖自身跨界思維的能力。徐秉心人資長表示，自新光銀行與天下創新學院合作以來，內部員工已有高達98%的使用率，員工能針對未涉及之處做系統性的學習與跨領域的激盪，透過人資單位推動線上線下混成學習並舉辦相關學習競賽，誘發同儕學習動機與增添員工間話題性，良善的循環下學習綜效得以深化，以貫徹新光銀行「貼近生活 為客著想」的數位金融價值，進而扣緊「發展數位金融」的經營策略。

新光銀行期許建立永續人才的職場文化。培訓人才的預算逐年提升，其中鼓勵員工自主學習的「新福幣」，自2021年4月推行以來，預算使用率已達60%，顯示主動跨領域學習的理念，深獲員工自主性提昇自我價值。

面對ESG議題更顯重要的2022年，「創新、低碳、共好」是新光銀行對社會不變的承諾。以數位科技達成普惠共榮的願景，以永續授信彰顯環境關懷的價值，以對利害關係人的關懷共同成長，以「Be a trusted financial partner」的遠景與社會共勉。

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