特企／新光銀行人才培育　榮獲天下創新學院兩大獎項

我是廣告 請繼續往下閱讀
在大環境的變革與不確定性中，唯有人才的養成是企業永續發展與因應金融環境迅速變遷的核心。在「卓越體驗，永續新光」的輪廓下，新光銀行致力於將外部資源與內部價值整合，期許員工拓殖自身跨界思維的能力。徐秉心人資長表示，自新光銀行與天下創新學院合作以來，內部員工已有高達98%的使用率，員工能針對未涉及之處做系統性的學習與跨領域的激盪，透過人資單位推動線上線下混成學習並舉辦相關學習競賽，誘發同儕學習動機與增添員工間話題性，良善的循環下學習綜效得以深化，以貫徹新光銀行「貼近生活 為客著想」的數位金融價值，進而扣緊「發展數位金融」的經營策略。
新光銀行期許建立永續人才的職場文化。培訓人才的預算逐年提升，其中鼓勵員工自主學習的「新福幣」，自2021年4月推行以來，預算使用率已達60%，顯示主動跨領域學習的理念，深獲員工自主性提昇自我價值。
面對ESG議題更顯重要的2022年，「創新、低碳、共好」是新光銀行對社會不變的承諾。以數位科技達成普惠共榮的願景，以永續授信彰顯環境關懷的價值，以對利害關係人的關懷共同成長，以「Be a trusted financial partner」的遠景與社會共勉。