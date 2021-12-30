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內幕／防朱立倫上任後3連敗？罷昶活動國民黨淡定冷處理

▲國民黨內人士分析，1218公投後若台中市立委補選輸給國民黨，再加上罷免林昶佐投票未通過，恐將形成朱立倫上任後「國民黨3連敗」，因此國民黨中央對於罷昶活動相對冷處理。（資料照／朱立倫辦公室提供）
▲國民黨內人士分析，1218公投後若台中市立委補選輸給國民黨，再加上罷免林昶佐投票未通過，恐將形成朱立倫上任後「國民黨3連敗」，因此國民黨中央對於罷昶活動相對冷處理。（資料照／朱立倫辦公室提供）

記者丁上程／台北報導

2021-12-30 12:15:03

無黨籍立委林昶佐的罷免案投票，即將在明年1月9日登場。與台中第二選區立委補選同一天，不過相較之下熱度卻輸台中許多，不僅地方基層民眾不熱衷於罷免活動，就連應當積極支持罷免方的國民黨，至今似乎也對活動冷處理。地方人士分析，關鍵在於國民黨中央想要避免黨主席朱立倫就任後，面臨「3連敗」的窘境。

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不願具名的國民黨地方民代指出，雖然在立委陳柏惟罷免案中，國民黨拿下朱立倫就任後漂亮的一勝，不過1218公投，國民黨中央積極衝刺至最後一刻，還是落得「4個未通過」的下場。而至於接下來的中二選區立委補選，藍綠廝殺至今仍呈現五五波的態勢，若顏寬恒不幸落敗，再加上原本就不太樂觀的罷昶投票，朱立倫恐將面臨3連敗的窘境。

不只黨中央對罷昶案有所保留，地方支持者也因為鍾小平的緣故，而對罷免林昶佐一案持續降溫。「中正萬華多數在地的國民黨的支持者，本來就不太喜歡鍾小平，而這次罷免活動也開始從『罷免林昶佐』失焦成『討厭鍾小平』。」該里長直言，鍾小平負面消息頻傳，不要說其他黨派的議員，就連國民黨自家議員，即使支持罷免，也幾乎都避免與跟鍾小平站在同一陣線。

▲相較於另一罷昶公民團體有多數民眾到場，更有國民黨市議員吳志剛現身支持，鍾小平的掃街活動僅只有國民黨發言人鄭照新與副發言人楊植斗等人，以個人名義現身支持。（圖／鍾小平辦公室提供）
▲相較於另一罷昶公民團體有多數民眾到場，更有國民黨市議員吳志剛現身支持，鍾小平的掃街活動僅只有國民黨發言人鄭照新與副發言人楊植斗等人，以個人名義現身支持。（圖／鍾小平辦公室提供）

另一名國民黨地方人士指出，鍾小平的負面消息不斷，除了日前傳出透過抄寫黨員名冊的方式累積連署書外，在補件連署書當天更親口說出「罷昶連署是自己透過『同舟計畫』回國民黨的伴手禮」引發公民團體與社會各界議論。

地方人士更透露，身為台北市議員的鍾小平，想藉此回歸國民黨，但事先卻未曾知會市黨部主委黃呂錦茹，而是選擇略過市黨部，直接與黨中央人士進行聯繫。此舉也讓黃呂大感不滿，認為自己身為地方黨部主委，卻未獲得應有的尊重。也因此自知冒犯黃呂錦茹的鍾小平，也只能時不時透過媒體鏡頭表示「一定會討她歡心」，但卻不太敢直接與黃呂互動。

▲原為「清林散昶」的罷昶公民團體，30上午也在龍山寺舉行宣傳及掃街活動。（圖／罷免林昶佐公民團體提供）
▲原為「清林散昶」的罷昶公民團體，30上午也在龍山寺舉行宣傳及掃街活動。（圖／罷免林昶佐公民團體提供）

對此罷昶活動發言人高毓安指出，罷昶活動本身就定調為公民團體發起的罷免活動，也因此也都很歡迎各個政黨人士以個人名義加入或幫助罷免行動。至於針對外界認為罷昶活動已失焦成「對於鍾小平的個人觀感」，高毓安則強調，希望各界能夠將罷免活動回歸理性，關注罷免林昶佐的理由與緣故。

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