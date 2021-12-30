內幕／防朱立倫上任後3連敗？罷昶活動國民黨淡定冷處理
無黨籍立委林昶佐的罷免案投票，即將在明年1月9日登場。與台中第二選區立委補選同一天，不過相較之下熱度卻輸台中許多，不僅地方基層民眾不熱衷於罷免活動，就連應當積極支持罷免方的國民黨，至今似乎也對活動冷處理。地方人士分析，關鍵在於國民黨中央想要避免黨主席朱立倫就任後，面臨「3連敗」的窘境。
記者丁上程／台北報導
2021-12-30 12:15:03
不願具名的國民黨地方民代指出，雖然在立委陳柏惟罷免案中，國民黨拿下朱立倫就任後漂亮的一勝，不過1218公投，國民黨中央積極衝刺至最後一刻，還是落得「4個未通過」的下場。而至於接下來的中二選區立委補選，藍綠廝殺至今仍呈現五五波的態勢，若顏寬恒不幸落敗，再加上原本就不太樂觀的罷昶投票，朱立倫恐將面臨3連敗的窘境。
不只黨中央對罷昶案有所保留，地方支持者也因為鍾小平的緣故，而對罷免林昶佐一案持續降溫。「中正萬華多數在地的國民黨的支持者，本來就不太喜歡鍾小平，而這次罷免活動也開始從『罷免林昶佐』失焦成『討厭鍾小平』。」該里長直言，鍾小平負面消息頻傳，不要說其他黨派的議員，就連國民黨自家議員，即使支持罷免，也幾乎都避免與跟鍾小平站在同一陣線。
另一名國民黨地方人士指出，鍾小平的負面消息不斷，除了日前傳出透過抄寫黨員名冊的方式累積連署書外，在補件連署書當天更親口說出「罷昶連署是自己透過『同舟計畫』回國民黨的伴手禮」引發公民團體與社會各界議論。
地方人士更透露，身為台北市議員的鍾小平，想藉此回歸國民黨，但事先卻未曾知會市黨部主委黃呂錦茹，而是選擇略過市黨部，直接與黨中央人士進行聯繫。此舉也讓黃呂大感不滿，認為自己身為地方黨部主委，卻未獲得應有的尊重。也因此自知冒犯黃呂錦茹的鍾小平，也只能時不時透過媒體鏡頭表示「一定會討她歡心」，但卻不太敢直接與黃呂互動。
對此罷昶活動發言人高毓安指出，罷昶活動本身就定調為公民團體發起的罷免活動，也因此也都很歡迎各個政黨人士以個人名義加入或幫助罷免行動。至於針對外界認為罷昶活動已失焦成「對於鍾小平的個人觀感」，高毓安則強調，希望各界能夠將罷免活動回歸理性，關注罷免林昶佐的理由與緣故。