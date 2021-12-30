綠「靜昶守護」 國民黨酸：恐遭民意下架「進廠維修」
針對昨（29）日民進黨提出「靜昶守護」，中國國民黨文傳會副主委林家興表示，當前社會關注酒駕致死、治安惡化以及青年低薪問題，卻看到民進黨一再動用國家機器與府院黨資源全力拚選舉，給人民觀感相當惡劣，坐擁執政資源的民進黨，何時要進場守護人民的安全與生計？
記者余祥／台北報導
2021-12-30 12:13:41
林家興表示，當高雄再度發生令社會悲痛的酒駕致死案件，全民都高度關注，而國民黨立委的酒駕修法提案還被民進黨擱置在立法無法一讀；當近日治安事件頻傳、人民出門再也無法心安，以及貧富差距日益擴大，年輕世代買不起房也不敢奢求結婚，執政黨的中常會不處理民生議題、不商討治安對策，卻集結全黨之力挺一個囂張跋扈的政治醫師選舉、挺一個不為在地民意發聲只顧意識形態的失職失格立委不被罷免，不禁讓人想問，「酒駕修法」與「治安敗壞」的難題，民進黨何時才要要進場處理？
林家興指出，同一時間，台灣人卻看到民進黨在地方和國營事業獅子大開口要補助經費，如高雄市長陳其邁為壽山動物園向中油、台電與中鋼等國營事業分別討要六千萬至八千萬的改建經費，總計2.2億元，令其他縣市好生羨慕。請問當台電累計負債已達1.8兆，中油今年更恐虧400億元，正在努力維持營運時，卻還要受迫於政治壓力出錢為地方蓋動物園？而中鋼為股票上市公司，經費補助事關中鋼股東利益，怎可由陳其邁行文說了算？蔡英文與蘇貞昌執政之下，不思協助國營事業改善體質與營運績效，卻持續為政治利益殺雞取卵，全民的納稅錢與國營事業員工付出的血汗，是可以這樣揮霍的嗎？
林家興批評，民進黨總是在不對的時候進場挺錯誤的人與事，在挺失格立委的時候進場、護航高端的時候進場、在挺網軍的時候進場、在酬庸自己人的時候進場、在侵害大學自治的時候進場、在限縮言論自由的時候進場，但對於台灣人關心的民生、治安議題全無關注、毫無作為，顯然只是為守護自己的政治利益與政權而戰，如此錯誤的施政方向，恐怕也只會再次遭到民意下架，讓民進黨好好「進廠維修」一番。