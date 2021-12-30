內幕／蔡賴蘇將聚龍山寺力挺　林昶佐騎車掃街催反罷免票

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罷昶案將於1月9日投票，林陣營最終策略就是要催出不同意票，以熱戰方式正面迎戰罷免。除了預計將會推出最後一波文宣外，也規劃林昶佐繼續深入基層，徒步掃街已是基本款，林昶佐預計找來理念相近、長期替台灣發聲的多位年輕世代政治工作者，在最後一周以腳踏車掃街方式，在有限的時間內騎經更多地方，與一位一位鄉親親自懇託，也與大家一同細數擔任立委近6年來與地方打拚的成果。
除了腳踏車掃街，林陣營也祭出大選規格的戰車掃街，邀集大咖陪同。而投票前夕林陣營則將再次回到龍山寺廣場前舉辦大造勢，蔡英文、賴清德、蘇貞昌都將出席，綠營大咖集結，訴求終結惡鬥、守護替台灣發聲的好立委。
即使林是無黨籍，友好的民進黨從上到下仍全體總動員，力拚反罷免票開得漂亮，除了是支持價值理念相近的立委，也視為明年台北市長、市議員選舉的前哨戰。蔡英文29日與林昶佐在中央黨部召開記者會時即表示，林是台灣中生代優質的政治工作者，民進黨對罷免案的立場很明確，就是不同意，惡意操作的罷免應該要畫下句點。
民進黨籍中正萬華區市議員劉耀仁、周威佑、吳沛憶已陸續陪同林昶佐以各種形式走訪基層，更當其分身，深入街巷拉票。眾人30日與林昶佐從早到晚合體，上午10時30分與下午16時30分皆在萬華徒步掃街，力求反對罷免票全部出來投。
林陣營評估，中正萬華的基本盤仍是藍大於綠，林昶佐即使是連任立委，但此次罷免的仇恨動員一定比反罷免的動能強，選情絕對沒有樂觀本錢，現在要做的事情就是讓反對罷免的支持者都了解，罷免根本沒有正當理由，且支持林昶佐就要出來投反對票才有實質幫助。
綠營高層則分析，林昶佐並沒有很高的仇恨值，且擔任立委6年以來兢兢業業替地方做事，實在想不透罷免的理由何在，如果只因政治立場不同就要罷免，相信多數民眾不會認同。目前看來民調接近，沒有樂觀的本錢，但相信訴諸理性，可望迎來好結果。