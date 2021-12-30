2022台中跨年晚會 4條免費接駁路線

交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會在水湳中央公園(凱旋路及凱旋七路口)舉辦，活動場地幅員廣闊，預期吸引相當可觀的人潮。為便利民眾前往會場，交通局提供市政府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線共4條免費接駁路線，從各接駁站前往會場的發車時間為17：00至23：30；回程發車時間為22：00至隔日01：30，班距約10至15分鐘一班車，採坐滿即開，不會讓大家等候太久。另因應防疫期間，民眾搭乘接駁車時請全程佩戴口罩，並配合進行體溫量測及實聯制，共同守護你我安全。
葉昭甫說，今年跨年活動搭乘大眾運輸前往最方便，搭乘高鐵的民眾可在台中站下車後，轉乘捷運至市政府站(1號出口)出站後右轉，依循現場指標搭乘「市政府線」接駁車至會場；搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站右轉依循指標步行至軍福十九路/南興路口搭乘「松竹線」接駁車至會場；搭乘國道客運的朋友可在台中秋紅谷下車後，步行至市政北七路/朝富路口搭乘「秋紅谷線」接駁車至會場。另配合活動結束時間，市區公車23、54、61、82、108、300、303、304、525及綠1等10條公車路線，也將延後收班時間疏運參加跨年活動的民眾，讓大家可以放心跨年、安全返家。
葉昭甫指出，如果想要自行開車或騎車前往的民眾，市府在會場南、北側共規劃3處汽車及1處機車的免費停車場，妥善分流車輛動線，避免交通打結。行駛國道1號(下中清交流道)、台74線(下北屯一交流道)及環中路從會場北側來的民眾，可將車輛停放在水湳轉運中心停車場，停車後步行至經貿九路/中科路口搭乘「北水湳線」接駁車抵達會場；行駛市區道路從會場南側來的朋友，可將車輛停放在創研22停車場及創研26停車場，再步行約10分鐘至會場。騎乘機車的朋友，市府在會場東北側(啟航路至中科路之間)規劃1處機車停放區，提供約4,100個機車格位。
交通局提醒，為維持跨年會場周邊交通順暢，活動當日從下午4時起進行周邊道路管制到隔日凌晨2時，並嚴加取締違規停放車輛，請民眾配合現場指引牌面及交管人員指揮通行。會場周邊主要道路包括河南路及文心路車流量大、容易塞車，建議市民朋友可搭乘捷運搭配接駁車前往會場。
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