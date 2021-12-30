2022台中跨年晚會 4條免費接駁路線

2022 年台中跨年晚會主題為「 2022 虎彩繽紛」，台中市政府邀請眾多重量級卡司狂歡，將於 12 月 31 日晚上 7 時在水湳中央公園熱血開唱！市府已規劃 4 條免費接駁路線及周邊共 4 處汽機車停車場。



交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會在水湳中央公園 ( 凱旋路及凱旋七路口 ) 舉辦，活動場地幅員廣闊，預期吸引相當可觀的人潮。為便利民眾前往會場，交通局提供市政府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線共 4 條免費接駁路線，從各接駁站前往會場的發車時間為 17 ： 00 至 23 ： 30 ；回程發車時間為 22 ： 00 至隔日 01 ： 30 ，班距約 10 至 15 分鐘一班車，採坐滿即開，不會讓大家等候太久。另因應防疫期間，民眾搭乘接駁車時請全程佩戴口罩，並配合進行體溫量測及實聯制，共同守護你我安全。



葉昭甫說，今年跨年活動搭乘大眾運輸前往最方便，搭乘高鐵的民眾可在台中站下車後，轉乘捷運至市政府站 (1 號出口 ) 出站後右轉，依循現場指標搭乘「市政府線」接駁車至會場；搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站右轉依循指標步行至軍福十九路 / 南興路口搭乘「松竹線」接駁車至會場；搭乘國道客運的朋友可在台中秋紅谷下車後，步行至市政北七路 / 朝富路口搭乘「秋紅谷線」接駁車至會場。另配合活動結束時間，市區公車 23 、 54 、 61 、 82 、 108 、 300 、 303 、 304 、 525 及綠 1 等 10 條公車路線，也將延後收班時間疏運參加跨年活動的民眾，讓大家可以放心跨年、安全返家。



葉昭甫指出，如果想要自行開車或騎車前往的民眾，市府在會場南、北側共規劃 3 處汽車及 1 處機車的免費停車場，妥善分流車輛動線，避免交通打結。行駛國道 1 號 ( 下中清交流道 ) 、台 74 線 ( 下北屯一交流道 ) 及環中路從會場北側來的民眾，可將車輛停放在水湳轉運中心停車場，停車後步行至經貿九路 / 中科路口搭乘「北水湳線」接駁車抵達會場；行駛市區道路從會場南側來的朋友，可將車輛停放在創研 22 停車場及創研 26 停車場，再步行約 10 分鐘至會場。騎乘機車的朋友，市府在會場東北側 ( 啟航路至中科路之間 ) 規劃 1 處機車停放區，提供約 4,100 個機車格位。



交通局提醒，為維持跨年會場周邊交通順暢，活動當日從下午 4 時起進行周邊道路管制到隔日凌晨 2 時，並嚴加取締違規停放車輛，請民眾配合現場指引牌面及交管人員指揮通行。會場周邊主要道路包括河南路及文心路車流量大、容易塞車，建議市民朋友可搭乘捷運搭配接駁車前往會場。