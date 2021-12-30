林靜儀看不起檳榔嘴？ 幕僚說她「崩潰」後做了這件事
中二立委補選，藍營近日主打民進黨候選人林靜儀「溫柔攏是假」，繼公布林耍官威拍桌影片、罔顧醫護勞權之後，昨網路流傳一張「林醫師因中二檳榔嘴崩潰」的圖，引起在地檳榔族不滿，認為勞動階級被林靜儀岐視。幕僚表示，中二選區口腔癌比率真的比較多，林靜儀在私人臉書發表感想，10天後提出推動四癌篩檢的政見，目的是守護民眾健康。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-30 12:57:20
中二立委補選進修最後階段，一直處於挨打局勢的顏寬恒，近來得到國民黨全力助攻。繼批評林靜儀在南投協調時耍官威拍桌、只顧黨意罔顧醫護勞權，又取得林靜儀私人臉書內容，續攻她的「溫柔假面」。
這張截自林靜儀私人臉書發文再後製的圖片，昨起在網路流傳，Lin Jane發文寫下：「當選之後一定要安排海線口腔癌篩檢！！！到處檳榔嘴真的太讓我崩潰了。」
由於中二海線紅唇族頗多，這張圖迅速在選區發酵，有人覺得很受傷，認為中二選區多勞動階級，必須靠檳榔提神，林靜儀卻以醫生身份貶低吃檳榔的人。也有人覺得，醫師當然會建議不要吃檳榔，林靜儀的「崩潰」應該是擔心口腔癌人口會很高。
林靜儀幕僚透露，林靜儀私人臉書的友人多半是醫生，發表個人心情只限朋友閱覽。身為醫生，看到紅唇族會擔心口腔癌是正常反應。林靜儀在發表個人心情10天後，開記者會宣導四癌篩檢（口腔癌、子宮頸癌、大腸癌、乳癌），也是鑑於中二選區的口腔癌比例高於台灣平均值，希望能守護更多人健康，拿私人臉書曲解本意的手段很無聊。