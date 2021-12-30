COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

創30年新低！越南2021年經濟成長率爆跌

▲越南今年迎來嚴峻的疫情考驗，嚴格的封城規定和勞工返鄉潮衝擊經貿發展。（示意圖／shutterstock）
▲越南今年迎來嚴峻的疫情考驗，嚴格的封城規定和勞工返鄉潮衝擊經貿發展。（示意圖／shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-30 13:50:37

《四方報》報導，受到疫情影響，各國經濟受到嚴重衝擊，而越南的經濟成長率更是創下超過30年來的新低，越南統計總局在29日宣布，2021年的經濟成長率僅2.58%，跟年初設立的目標6.5%有相當大的差距。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
外界推測經濟成長率暴跌的原因，可能跟越南爆發的工廠群聚感染問題，以及解封後大量工人逃回家鄉而造成的缺工潮有關。越南一度陷入嚴峻的疫情中，因而進行強硬的防疫手段。10月解封後，超過200萬名工人逃回家鄉，根據《彭博社》報導，越南南部工業區是該國疫情重災區，長時間的封鎖讓工人們思鄉之情高漲。近來隨著疫情顯著緩解，湧現大批工人返鄉潮。在生產瑜珈褲和Air Jordan工廠產線的工作的Le Thi My就是其中之一。她離開了胡志明市之後，回到了位於柬埔寨邊境泰寧省的家中，她表示，「眼見社區有許多人死於新冠肺炎，我們除了恐懼以外，幾乎一無所有。」 

根據越南快訊（VnExpress）報導，由於越南今年第3季的經濟萎縮超過6%，使得2021年全年的國內生產毛額（GDP）成長率下挫至2.58%。而根據世界銀行（WB）網站資料顯示，在有統計數據的年度中，越南經濟成長率最低的一年是1986年的2.789%。越南今年的經濟成長率不及當年、也低於2020年的2.91%，續創30多年來新低。不過，越南統計總局認為，要防疫又要兼顧經濟，2.58%的經濟成長率仍是「巨大成功」。 


越南統計總局指出，今年全年進出口總額估計超過6680億美元，年增22.6%，其中出口成長19%、進口成長26.5%。此外，與2020年相較，2021年消費者物價指數（CPI）平均成長1.84%，是2016年以來最低漲幅。 

越南統計總局指出：「自4月底以來，COVID-19疫情變化難測，嚴重影響到商業和服務活動，直接削弱服務業與整體經濟的成長動能。」由於經濟嚴重受創，越南現已放棄嚴格「清零」政策，試圖改為與病毒共存。越南衛生部資料顯示，該國約88%的成年人口已完整接種COVID-19疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀