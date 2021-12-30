創30年新低！越南2021年經濟成長率爆跌

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據越南快訊（VnExpress）報導，由於越南今年第3季的經濟萎縮超過6%，使得2021年全年的國內生產毛額（GDP）成長率下挫至2.58%。而根據世界銀行（WB）網站資料顯示，在有統計數據的年度中，越南經濟成長率最低的一年是1986年的2.789%。越南今年的經濟成長率不及當年、也低於2020年的2.91%，續創30多年來新低。不過，越南統計總局認為，要防疫又要兼顧經濟，2.58%的經濟成長率仍是「巨大成功」。
越南統計總局指出，今年全年進出口總額估計超過6680億美元，年增22.6%，其中出口成長19%、進口成長26.5%。此外，與2020年相較，2021年消費者物價指數（CPI）平均成長1.84%，是2016年以來最低漲幅。
越南統計總局指出：「自4月底以來，COVID-19疫情變化難測，嚴重影響到商業和服務活動，直接削弱服務業與整體經濟的成長動能。」由於經濟嚴重受創，越南現已放棄嚴格「清零」政策，試圖改為與病毒共存。越南衛生部資料顯示，該國約88%的成年人口已完整接種COVID-19疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。