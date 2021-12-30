「金韓今」春迴發表會 三大潮流團隊詮釋春夏流行趨勢

韓國髮品「金韓今」繼2020年在台舉辦發表會後，睽違一年，今年12月再辦「春迴」發表會，展現2022春夏流行趨勢，也期盼美髮業能走過新冠衝擊低谷，藉由「春迴」為低迷美髮業注入活力，來年更加蓬勃發展。

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金韓今「春迴」發表會，一口氣邀來北、中、南部三大重量級潮流團隊參與競演，分別是台北正韓風H Zone韓系美專沙龍、台中歐美風夏朵 x 尤絲沙龍、高雄新潮流卡滋卡滋美髮沙龍。3大團隊展現3大主題風格，由6位趨勢大使詮釋2022春夏趨勢捲度。

金韓今繼去年發表的韓今系列燙髮劑以來，此次於發表會中展示更新一代的第六類韓國燙髮劑：「今鑽氨基酸彈力燙系列」，標榜高還原力加上降鹼配方，加速軟化，縮短燙髮時間，並添加17種氨基酸，燙髮同時也能修整髮質結構。可說提供更多元化的藥水，讓消費者有更多選擇外，也為美髮業者提供更多元的工具。