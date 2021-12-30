北市跨年、元旦交管一次看！不限人數 估明晚7點湧人潮
跨年夜就在明（31）晚，北市府前廣場舉辦的跨年晚會今年未採取人數限制，市府預估參與人潮將會非常踴躍；台北捷運在31日上午6時起，到隔天晚間12時，連續42小時營運不收班；夜晚間7時開始，分3階段交通管制，管制區內禁止車輛通行。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 13:58:33
信義計畫區19時至20時，第1階段交管範圍包含松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進；20時至22時第2階段納入逸仙路及仁愛路部分路段，禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制；22時至111年1月1日3時，第3階段再擴大至松德路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路部分路段禁止車輛進出。
元旦升旗典禮管制部分，31日晚上9時到1日清晨4時半，將進行人、車管制，憑證入場，博愛路(不含)以東、寶慶路(含)以南、公園路(不含)以西、貴陽街(含)以北範圍內的道路，重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制；人、車管制，憑證入場。
1月1日清晨4時到早上8時，進行車輛管制，博愛路(不含)以東；衡陽路、襄陽路及常德街(不含)以南；中山南路(不含)以西；愛國西路(不含)以北範圍內的道路，視狀況彈性調整。（編輯：孫唯容）