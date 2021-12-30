南科情殺案初判身上8刀傷未致命 死因疑為活活被燒死
台南科學園區停車場29日清晨發生一起情殺案，死者為37歲的葉姓南科工程師，葉男下班時遭情敵洪姓男子攔下，洪男持水果刀刺傷葉男，再點燃機車汽油，將葉男連人帶車燒得焦黑。而檢察官今（30）日解剖相驗，初步發現死者背部有7處刀傷、胸部肋骨部位有1處刀傷，但刀傷並非致命原因，初步研判死因恐為燒灼傷，也就是被活活燒死。但正式死因，尚待鑑定為最終判定。
編輯中心/綜合報導
2021-12-30 14:08:02
據了解，洪男因不滿女友移情別戀葉男而醋勁大發，29日凌晨持水果刀堵人，雙方在南科園區環西一路與環東一路談判，隨後發生爭執扭打，葉男腹部遭刺後倒臥在路口，洪男將人抬上腳踏板上載至迎曦湖附近一處停車場，疑因撞到電線桿導致機車油箱倒漏，最後竟連人帶車點燃汽油焚燒。
外界原先關注葉男是在被刺死後，於洪男載運屍體的過程中火燒車被燒成焦屍；亦或是還活著時遭縱火被燒死。而初步解剖相驗結果顯示，胸部刀傷以及背部有2處刀傷較深，傷及肺臟造成氣血胸，但研判刀傷並未致命，葉男恐是遭燒死，洪男惡行十分重大。
而葉男的父母30日在相驗遺體時也抵達殯儀館，全程低頭以帽子衣物遮掩迴避鏡頭，未發表任何談話。（編輯：倪浩軒）