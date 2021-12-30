老闆太佛心！凱撒飯店宣布明年全面調薪 底薪3萬元起跳
新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣雖然是防疫前段班但也難逃經濟衝擊，國境大門不開，首當其衝飯店業者成為重災區，雖然有防疫旅館以及國旅復甦，但仍舊難以迅速回血。不過也有業者在逆勢中反其到而行，凱撒飯店首開第一槍，宣布從明年一月起全面調高基本薪資，所有人員最低起跳薪從3萬元起。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-30 15:58:29｜2021-12-30 16:00:32
凱撒飯店表示，為了感謝及體恤仁同於疫情期間堅守崗位、無私付出，凱撒飯店連鎖董事長林鴻道宣布：「明年一月起所有凱撒飯店的基層員工薪資調高至3萬以上，雖然飯店業今年受到疫情的強烈衝撃仍處在虧損狀態，但有感於基層員工及年輕同仁正值肩付照顧家庭的重任，本次調薪將以基層及新進同仁為優先，盼能藉此能抛磚引玉，希望更多的企業能更重視及照顧基層，共同翻轉沉寂已久的觀光產業，重拾飯店從業人員的熱情與信心。」
凱撒飯店這次調薪，將針對薪水不足3萬元的所有員工，以及未來的新進人員最低薪資都從3萬元起跳。林鴻道表示，基層及新進員工是企業最重要但也是最需要被照顧的一群人，雖然這二年來受到疫情的影響，飯店的營收不佳，但仍非常感謝飯店同仁的付出。
凱撒飯店近期也展開人才招募，包含訂房、櫃台、餐廳領班、房務主任、宴會廳主任、儲備幹部等，同時也有高階的客務部經副理、餐飲協理、餐飲副總等職務釋出，全台10家飯店將提供超過300個以上的職缺，所有職缺的起薪都是3萬元以上。