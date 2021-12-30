台股2021年全年大漲3486點　每位股民平均大賺96萬元

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雖然台股終止連7日收紅，今日封關小跌，但仍無疑本周漲勢及全年表現，台股周線仍漲257.2點、月線漲791.08點、季線漲1284.07點、半年線漲463.38點、年線漲3486.31點。
而2021年全年下來，台股更大漲了3486.31點，年漲幅達23.66%，市值增至約56兆元，較去年底44兆元增加約12兆元，若以11月實際交易戶數1196萬戶估算，每位股民平均約賺96萬元。
此外，根據證交所資料統計，過去10年台股封關當周行情多以上漲作收，僅有3次出現下跌局面，而且從2019年以來，每年年漲幅都以上漲作收，即便2021年5月中旬爆發本土新冠肺炎疫情，年底又有新型變種病毒來勢洶洶，但在資金行情加持下，台股也連3年全年漲幅超過2成以上，2019年年漲幅23%、2020年年漲幅達22.8%，2021年年漲幅23.66%。
不僅如此，台股在封關周當周表現上漲，隔年首季也幾乎都出現漲勢，即便2011年封關周台股跌0.5%，隔年首季指數仍漲12.2%；2012年封關周漲2.1%，隔年首季指數也漲了2.8%；2013年封關周漲2.4%，隔年首季指數漲2.8%；2014年封關周漲2%，隔年首季指數漲3%。
就算2015年封關周跌0.3%，隔年首季指數漲4.9%；2016年封關周漲1.5%，隔年首季指數漲6%；2017年封關周漲1%，隔年首季指數漲2.6%；2018年封關周漲0.8%，隔年首季指數漲9.4%；2020年封關周漲2.8%，隔年首季指數漲11.5%，只有2019年封關周跌0.8%，隔年首季指數跌18.9%。