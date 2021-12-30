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馬英九三中案高院分案　中籤法官李殷君審過鈕承澤案

▲馬英九三中案，30日由高院庭長林婷立抽籤分案，抽中李殷君、許文章、曾淑華組成的合議庭承審。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.30）
▲馬英九三中案，30日由高院庭長林婷立抽籤分案，抽中李殷君、許文章、曾淑華組成的合議庭承審。（圖／記者潘千詩攝，2021.12.30）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-30 16:14:57

前國民黨主席馬英九、前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清被控賤賣「三中黨產案」，一審判決馬等3人無罪，北檢不服提出9大理由上訴二審。高院今（30）日下午以人工方式公開抽籤分案，抽中「惠股」李殷君擔任受命法官，再從同庭2位法官中抽中「智股」許文章擔任陪席法官，並由該庭庭長「火股」曾淑華擔任審判長。

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李殷君今年才從北院調升至高院，先前在北院擔任審判長兼負發言人期間，曾經審理過鈕承澤性侵案。

許文章是司訓所第20期結業，曾任宜蘭地院庭長，後在高院承審過北市男子呂介閔殺女友在審案，以證據不足為由，將原本13年定讞並入監服刑的呂男改判無罪，前營建署署長葉世文貪污案，馬英九洩密案二審改判無罪的合議庭法官之一。

曾淑華是司訓所第30期結業，在高院期間承審過夜店殺警案、紅火案等。

回顧三中案起源自2000年首次政黨輪替後，2003年底，民進黨修正通過《廣電》三法，要求黨政軍不能擁有或經營媒體，國民黨決定出售三中（中視、中影、中廣）股權。

2005年馬英九擔任國民黨主席後，委由中投公司出售華夏、中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，遭外界質疑賤賣黨產，特偵組介入偵辦，2014年以查無犯罪事證簽結。

▲前總統馬英九今日宣傳核四議題，對於公投投票率，馬英九也認為沒那麼悲觀。（圖／記者余祥攝，2021.12.16）
▲高院今天公開分案，抽中李殷君法官承審前總統馬英九三中案。（圖／記者余祥攝，2021.12.16）
2016年民進黨再次執政後，黨產會也成立，有名嘴律師再度告發三中黨產案，在時任北檢檢察長邢泰釗主導下，三中案重啟偵辦，2018年7月起訴馬英九等6人。

北院認為，檢察官舉證不足，且錄音內容包括買賣雙方談判中的言語交鋒，或馬英九3人各自基於其身分地位而發表意見，有些對話為商業話術或情緒發言，對話內容尚難認定均與客觀事實相符，馬英九不具違反證交法身分，經綜合各方事證，判決馬英九3人無罪。全案唯一判決有罪的是蔡正元，依業務侵占罪判刑3年6月，另違《商會法》判處6月，可易科罰金，沒收犯罪所得2.8億餘元。檢方不服上訴後，全案正式進入高院二審階段。

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