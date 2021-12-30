馬英九三中案高院分案　中籤法官李殷君審過鈕承澤案

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許文章是司訓所第20期結業，曾任宜蘭地院庭長，後在高院承審過北市男子呂介閔殺女友在審案，以證據不足為由，將原本13年定讞並入監服刑的呂男改判無罪，前營建署署長葉世文貪污案，馬英九洩密案二審改判無罪的合議庭法官之一。
曾淑華是司訓所第30期結業，在高院期間承審過夜店殺警案、紅火案等。
回顧三中案起源自2000年首次政黨輪替後，2003年底，民進黨修正通過《廣電》三法，要求黨政軍不能擁有或經營媒體，國民黨決定出售三中（中視、中影、中廣）股權。
2005年馬英九擔任國民黨主席後，委由中投公司出售華夏、中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，遭外界質疑賤賣黨產，特偵組介入偵辦，2014年以查無犯罪事證簽結。
2016年民進黨再次執政後，黨產會也成立，有名嘴律師再度告發三中黨產案，在時任北檢檢察長邢泰釗主導下，三中案重啟偵辦，2018年7月起訴馬英九等6人。
北院認為，檢察官舉證不足，且錄音內容包括買賣雙方談判中的言語交鋒，或馬英九3人各自基於其身分地位而發表意見，有些對話為商業話術或情緒發言，對話內容尚難認定均與客觀事實相符，馬英九不具違反證交法身分，經綜合各方事證，判決馬英九3人無罪。全案唯一判決有罪的是蔡正元，依業務侵占罪判刑3年6月，另違《商會法》判處6月，可易科罰金，沒收犯罪所得2.8億餘元。檢方不服上訴後，全案正式進入高院二審階段。