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11部會、40項新制元旦上路！薪資賦稅、疫苗食安一文秒懂

▲迎接2022年，多項新制即將上路。《NOWnews今日新聞》元旦新制懶人包一次看。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲迎接2022年，多項新制即將上路。《NOWnews今日新聞》元旦新制懶人包一次看。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心／綜合報導

2021-12-31 08:00:00

2022新的一年即將到來，多項與民眾生活息息相關的政策新制，排定元旦上路，《NOWnews今日新聞》整理各部會元旦新制，讓您一文就看懂新一年新一天有哪些新措施，看緊荷包、把握權益。

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勞動部新制

#1　基本工資調升

基本工資月薪元旦起調漲5.21%，從原本的2萬4000元調整為2萬5250元；時薪也由160元調為168元，這是15年來最高調幅，兩者合併估245萬名勞工受惠。

#2　勞工值日夜班超時需給付加班費

廢止「事業單位實施勞工值日(夜)應行注意事項」， 雇主如安排勞工從事值日(夜)工作，回歸勞動基準法計算工時，超過正常工作時間（8小時），應計入延長工時時數並給付加班費。

#3　勞保請領年齡提高

配合基本工資調升，勞保、勞退投保金額分級表也同步進行調整。從現行月投保薪資第1級2萬4000元修正為2萬5250元，原本第2級2萬4001元至2萬5200元刪除，將原本第3級改為2萬5250元至2萬6400元，前者約影響349萬人，後者約影響151.3萬人；勞保老年年金2022年元旦起，從現行62歲提高至63歲。

#4　勞工職災保費調整

職業災害保險費率，行業別災害費平均費率由現行 0.14%修正為0.13%，上、下班災害費率維持0.07%，合計修正後職業災害保險費率調整為 0.2%。


農委會新制

▲做好食安源頭管控，彰化縣衛生局加強稽查洗選蛋場。（圖／彰化縣衛生局提供）
▲農委會元旦新制，要求洗選蛋逐顆溯源，蛋殼上應標示洗選場及來源畜牧場溯源編號。（圖／NOWnews資料照）

#5　洗選蛋噴印、逐顆溯源

農產品經營者應於洗選鮮蛋流通、販賣前，將農產品經營者名稱、聯絡電話、生產所在地、原料蛋來源畜牧場的進貨數量、洗選鮮蛋出貨數量等溯源資訊，登錄在「台灣雞蛋噴印溯源管理系統」。未按照規定，將違反「農產品生產及驗證管理法」，可處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

#6　施行水稻收入保險

取消「水稻災害現金救助」和「水稻直接給付」，轉為水稻收入保險，並分為保險基本型和加強型，兩者有不同程度的補助和理賠範圍。

#7　農藥購買實名制

農民與一般民眾，在購買農藥時須提供身分證字號或居留證號進行登記。

#8　農藥「陶斯松」加註安全警語

2022年元旦後出廠、製造、輸入的農業殺蟲劑、一般環境用藥「陶斯松」產品，應加註警語「本產品避免使用於居家、室內環境」；特殊環境用藥加註警語「本產品僅適用於室外環境」。

#9　荔枝椿象卵片收購停止辦理

擴大釋放天敵平腹小蜂防治，荔枝椿象卵片收購措施停止辦理。

#10　刺網漁業漁具標示

漁港出港作業後，弱無法攜回刺網漁業漁具時，漁業人應以口頭或書面方式，向台灣地區漁業通訊電台、各直轄市、縣（市）政府或各區漁會完成通報。無法攜回刺網漁業漁具而未通報者，依「刺網漁業漁具標示措施」第6點規定核處漁業人3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

#11　停止使用兔化豬瘟疫苗

減少活兔因製造疫苗而犧牲，改以兔化豬瘟組織培養疫苗或豬瘟E2基因改造次單位疫苗，作為國內防疫政策所需使用疫苗。

#12　指定鵪鶉為家禽

元旦起，公告指定鵪鶉為家禽，飼養規模達五百隻以上，應申請畜牧場登記。

#13　退伍青年返鄉務農享農保

為鼓勵退伍青年返鄉務農，農委會拍板，45歲以下的退伍軍人轉而從農，可參加農保及提繳農民退休儲金。


衛福部新制

▲指揮中心今（6）日表示，強化24場所人員疫苗接種規範。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣布，2022年元旦起，強化24場所人員疫苗接種規範。（圖／指揮中心）

#14　24場所工作者新冠疫苗接種規範

2022年元旦起，國內24處場所之工作人員，必須完整接種2劑疫苗，包含高級中等以下學校及幼兒園、短期補習班、休閒運動場館、電子遊戲場營業場、八大行業、大型餐宴場所、職業訓練場所、托嬰中心等地。

#15　住院病人陪病者篩檢管理修正

住院病人陪病者，若未完成疫苗應接種劑次達14天以上，入院維持原本規定需進行公費篩檢，但增加要求每週定期進行自費篩檢； 2月1日起，不論入院篩檢或每週定期篩檢，皆改為自費。

#16　健保費調漲

因應基本工資調漲，健保費將需多繳新台幣23至24元，約有835萬人受影響。1年估可挹注近60億元健保收入。

#17　6645項藥價變動

元旦起，共有6645項藥價變動，其中6564項藥品降價、81項漲價，平均調幅4.1％。各項項目中，以治療三高的心臟血管用藥降8%最多、抗憂鬱藥「立普能膜衣錠」降幅達30％最大，而降價最多是罕病用藥「易來力凍晶注射劑」，調降7000元，預計可減少74.6億開銷。

#18　巧克力正名

食藥署修正「巧克力之品名及標示規定」，含餡巧克力產品其巧克力含量必須至少25%；半固體型態或流體型態巧克力製品的可可固形物含量至少5%或可可脂至少2%；巧克力產品添加的植物油需低於5%，並標示其有添加植物油。凡是未依規定標示，不得以「巧克力」作為品名，否則將可處3萬至300萬罰鍰；標示不實者，將處4萬至400萬。

#19　一次性醫材消毒管理

重處理及使用的一次性醫材，應經衛福部核准，或依醫療器材管理法規取得查驗登記，才能使用。


▲行政院今（30）日召開院會，並提出19項加薪、減稅、增福利新制將於元旦上路。（圖／行政院提供）
▲2022年將有19項加薪、減稅、增福利新制，並於元旦上路。（圖／行政院提供）

教育部新制

#20　軍公教人員調薪4%

配合基本工資調漲，軍公教人員加薪4％%，以業務費進用人員、約聘僱人員亦同，約有104萬人受惠。不過因總預算尚在立法院審議，1月無法領導，但可溯源，最快在2月時補發；公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心的各類人員都比照辦理，估有1萬名員工受惠。

#21　退撫基金費率調整

教育人員退撫基金提撥費率調整為14%。

#22　教育實習獎助金制度上路

教育實習學生每人每月可有5千元獎助金，至多請領半年6個月，最高可領3萬元。

#23　偏遠地區校內廚工補助加碼

屬偏遠地區學校並設有廚房，學生數70人以下者補助一位廚工，以月薪僱用者，每人每一年最高補助從31萬2000元提高到35萬元。


金管會新制

#24　保單借款優惠利率紓困方案

保單借款紓困申請期限將自明年元旦開始至明年3月底為止，針對經審核符合生活困難需要紓困等條件的保戶，單一要保人在單一壽險公司累計借款金額最高10萬元，利率比照借款時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率，優惠期間3年，助經濟弱勢者度過難關。

#25　理專十誡2.0上路

加強版「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」（理專十誡2.0）元旦上路，要求銀行加強防範理專自製對帳單給客戶，或與客戶有私下資金往來等行為。

#26　壽險業新契約責任準備金利率維持不動

2022年度起，壽險業適用的各幣別新契約責任準備金利率維持不動。

#27　銀行延長實施個人債務協處

金管會協調銀行延長實施個人債務協處機制至2022年6月底，還款困難的民眾，明年6月底前均可向銀行申請房貸、車貸、消費性貸款及卡費緩繳或展延3至6個月，展延期間個人信用紀錄不受影響，已申請過的民眾若有需要仍可再次申請。


經濟部新制

#28　輸配電業新費率上路

輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電之平均新費率分別為0.0474元/度、0.0849元/度、0.1701元/度、0.3193元/度。


財政部新制

▲有女孩指出扣分的關鍵，「發票多到錢包變形的話會，代表不愛整理東西，衛生習慣可能也不好」。（示意圖／記者顏真真攝）
▲財政部修正「統一發票給獎辦法」，2022年元旦起，符合4要件的小額發票，將不予給獎。（示意圖／NOWnews資料照）


#29　大量小額發票不予兌獎

財政部修正「統一發票給獎辦法」，若以不合常規的交易或付款方式，在無正當理由狀態下，取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，將不予給獎；獎金若已領取，所轄主管稽徵機關將會具函追回，自明年元旦起適用、不會向前回溯。

#30　自動販賣機、機器繳停車費皆需開發票

使用統一發票營業人以自動販賣機銷售食品、飲料及收取停車費者，應逐筆開立統一發票。

#31　稅制調整

綜所稅免稅額調高至9.2萬元，2023年5月報稅適用；遺產稅免稅額調高至1,333萬元，2022年發生案件適用；贈與稅免稅額調高至244萬元，2022年發生案件適用；基本生活費調高至19.2萬元，2022年5月報稅適用。

▲行政院今（30）日召開院會，並提出19項加薪、減稅、增福利新制將於元旦上路。（圖／行政院提供）
▲行政院今（30）日召開院會，並提出19項加薪、減稅、增福利新制將於元旦上路。（圖／行政院提供）

交通部新制

#32　國道散落物處理收費

取消散落物處理時間「未達30分鐘免收費」規定，未來國道散落物處理費每個車道每半小時收3000元，不到半小時也以半小時計，若掉落物占了2個車道就乘以2，以此類推。

#33　高雄港離岸風電作業船收費

為配合國家發展離岸風電政策，服務各式離岸風電作業船到高雄港作業需求，台灣港務公司元旦起啟動「高雄港離岸風電作業船收費方式」。

#34　機車駕訓補助延續

「機車考照，先上3天駕訓」補助金1300元，從1萬人擴大補助到2萬人，金額不變。


國防部新制

▲國防部教召新制將自2022年元旦起實施。（圖／國防部發言人）
▲國防部教召新制將自2022年元旦起實施。（圖／國防部發言人）

#35　14天教育召集令

元旦起，教育召集令從原本5至7天改為「1年1召、1次14天」，期間無實施休假及外散宿，新制射擊訓練從原12小時增為28小時、戰鬥教練也從12小時增至56小時。另有優待條例，若有志願參加第5次教育召集者，每次加發召集獎金，預計參與新制的後備軍人約1萬5000人。

#36　全民防衛動員署運作

國防部將全民防衛動員室與後備指揮部合併為「全民防衛動員署」，在2021年12月30日揭牌、2022年元旦正式運作，新制教召也將由該署監管、落實。


環保署新制

#37　資收個體戶補助提高

各地方環保局列冊有案的「資收個體戶」，將以優於市場回收單價來補助，每人每月補助上限為5000元。估將能補助2.2萬人次，金額約為1億2600萬。另將提供「到府收運」以及供一年期的微型保險，保費每人約為500元。

#38　買車「舊換新」汰舊補助

在2007年6月30日之前出廠的老舊機車，每輛補助2000元，相關辦法尚未公布，但會追溯補助。

#39　新設餐飲業者應裝油煙防制設施

「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」規定，元旦起一定規模以上新設餐飲業者，應裝設油煙防制設施，並妥善操作保養維護。


消保處新制

▲來台北玩「共享機車」超方便？答案意外點出關鍵。（示意圖／台灣智慧移動產業協會提供）
▲行政院消保處機車租賃新制，相關權益跟規範新制元旦上路。（示意圖／台灣智慧移動產業協會提供）

#40　機車租賃權責

不論燃油或電動的輕、重型機車，或是傳統機車租賃和共享機車業都適用，若在路上引發時間上或身體的損害、交通罰鍰等，可歸責於業者；消費者將機車停在有時間限制的限停機車格，而被開罰單，或騎乘到業者營運區外、沒照規定停車被開罰，相關調度費用由消費者支付。（編輯：林莞茜）

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