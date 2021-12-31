11部會、40項新制元旦上路！薪資賦稅、疫苗食安一文秒懂

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勞動部新制
#1 基本工資調升
基本工資月薪元旦起調漲5.21%，從原本的2萬4000元調整為2萬5250元；時薪也由160元調為168元，這是15年來最高調幅，兩者合併估245萬名勞工受惠。
#2 勞工值日夜班超時需給付加班費
廢止「事業單位實施勞工值日(夜)應行注意事項」， 雇主如安排勞工從事值日(夜)工作，回歸勞動基準法計算工時，超過正常工作時間（8小時），應計入延長工時時數並給付加班費。
#3 勞保請領年齡提高
配合基本工資調升，勞保、勞退投保金額分級表也同步進行調整。從現行月投保薪資第1級2萬4000元修正為2萬5250元，原本第2級2萬4001元至2萬5200元刪除，將原本第3級改為2萬5250元至2萬6400元，前者約影響349萬人，後者約影響151.3萬人；勞保老年年金2022年元旦起，從現行62歲提高至63歲。
#4 勞工職災保費調整
職業災害保險費率，行業別災害費平均費率由現行 0.14%修正為0.13%，上、下班災害費率維持0.07%，合計修正後職業災害保險費率調整為 0.2%。
農委會新制
#5 洗選蛋噴印、逐顆溯源
農產品經營者應於洗選鮮蛋流通、販賣前，將農產品經營者名稱、聯絡電話、生產所在地、原料蛋來源畜牧場的進貨數量、洗選鮮蛋出貨數量等溯源資訊，登錄在「台灣雞蛋噴印溯源管理系統」。未按照規定，將違反「農產品生產及驗證管理法」，可處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。
#6 施行水稻收入保險
取消「水稻災害現金救助」和「水稻直接給付」，轉為水稻收入保險，並分為保險基本型和加強型，兩者有不同程度的補助和理賠範圍。
#7 農藥購買實名制
農民與一般民眾，在購買農藥時須提供身分證字號或居留證號進行登記。
#8 農藥「陶斯松」加註安全警語
2022年元旦後出廠、製造、輸入的農業殺蟲劑、一般環境用藥「陶斯松」產品，應加註警語「本產品避免使用於居家、室內環境」；特殊環境用藥加註警語「本產品僅適用於室外環境」。
#9 荔枝椿象卵片收購停止辦理
擴大釋放天敵平腹小蜂防治，荔枝椿象卵片收購措施停止辦理。
#10 刺網漁業漁具標示
漁港出港作業後，弱無法攜回刺網漁業漁具時，漁業人應以口頭或書面方式，向台灣地區漁業通訊電台、各直轄市、縣（市）政府或各區漁會完成通報。無法攜回刺網漁業漁具而未通報者，依「刺網漁業漁具標示措施」第6點規定核處漁業人3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
#11 停止使用兔化豬瘟疫苗
減少活兔因製造疫苗而犧牲，改以兔化豬瘟組織培養疫苗或豬瘟E2基因改造次單位疫苗，作為國內防疫政策所需使用疫苗。
#12 指定鵪鶉為家禽
元旦起，公告指定鵪鶉為家禽，飼養規模達五百隻以上，應申請畜牧場登記。
#13 退伍青年返鄉務農享農保
為鼓勵退伍青年返鄉務農，農委會拍板，45歲以下的退伍軍人轉而從農，可參加農保及提繳農民退休儲金。
衛福部新制
#14 24場所工作者新冠疫苗接種規範
2022年元旦起，國內24處場所之工作人員，必須完整接種2劑疫苗，包含高級中等以下學校及幼兒園、短期補習班、休閒運動場館、電子遊戲場營業場、八大行業、大型餐宴場所、職業訓練場所、托嬰中心等地。
#15 住院病人陪病者篩檢管理修正
住院病人陪病者，若未完成疫苗應接種劑次達14天以上，入院維持原本規定需進行公費篩檢，但增加要求每週定期進行自費篩檢； 2月1日起，不論入院篩檢或每週定期篩檢，皆改為自費。
#16 健保費調漲
因應基本工資調漲，健保費將需多繳新台幣23至24元，約有835萬人受影響。1年估可挹注近60億元健保收入。
#17 6645項藥價變動
元旦起，共有6645項藥價變動，其中6564項藥品降價、81項漲價，平均調幅4.1％。各項項目中，以治療三高的心臟血管用藥降8%最多、抗憂鬱藥「立普能膜衣錠」降幅達30％最大，而降價最多是罕病用藥「易來力凍晶注射劑」，調降7000元，預計可減少74.6億開銷。
#18 巧克力正名
食藥署修正「巧克力之品名及標示規定」，含餡巧克力產品其巧克力含量必須至少25%；半固體型態或流體型態巧克力製品的可可固形物含量至少5%或可可脂至少2%；巧克力產品添加的植物油需低於5%，並標示其有添加植物油。凡是未依規定標示，不得以「巧克力」作為品名，否則將可處3萬至300萬罰鍰；標示不實者，將處4萬至400萬。
#19 一次性醫材消毒管理
重處理及使用的一次性醫材，應經衛福部核准，或依醫療器材管理法規取得查驗登記，才能使用。
教育部新制
#20 軍公教人員調薪4%
配合基本工資調漲，軍公教人員加薪4％%，以業務費進用人員、約聘僱人員亦同，約有104萬人受惠。不過因總預算尚在立法院審議，1月無法領導，但可溯源，最快在2月時補發；公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心的各類人員都比照辦理，估有1萬名員工受惠。
#21 退撫基金費率調整
教育人員退撫基金提撥費率調整為14%。
#22 教育實習獎助金制度上路
教育實習學生每人每月可有5千元獎助金，至多請領半年6個月，最高可領3萬元。
#23 偏遠地區校內廚工補助加碼
屬偏遠地區學校並設有廚房，學生數70人以下者補助一位廚工，以月薪僱用者，每人每一年最高補助從31萬2000元提高到35萬元。
金管會新制
#24 保單借款優惠利率紓困方案
保單借款紓困申請期限將自明年元旦開始至明年3月底為止，針對經審核符合生活困難需要紓困等條件的保戶，單一要保人在單一壽險公司累計借款金額最高10萬元，利率比照借款時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率，優惠期間3年，助經濟弱勢者度過難關。
#25 理專十誡2.0上路
加強版「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」（理專十誡2.0）元旦上路，要求銀行加強防範理專自製對帳單給客戶，或與客戶有私下資金往來等行為。
#26 壽險業新契約責任準備金利率維持不動
2022年度起，壽險業適用的各幣別新契約責任準備金利率維持不動。
#27 銀行延長實施個人債務協處
金管會協調銀行延長實施個人債務協處機制至2022年6月底，還款困難的民眾，明年6月底前均可向銀行申請房貸、車貸、消費性貸款及卡費緩繳或展延3至6個月，展延期間個人信用紀錄不受影響，已申請過的民眾若有需要仍可再次申請。
經濟部新制
#28 輸配電業新費率上路
輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電之平均新費率分別為0.0474元/度、0.0849元/度、0.1701元/度、0.3193元/度。
財政部新制
#29 大量小額發票不予兌獎
財政部修正「統一發票給獎辦法」，若以不合常規的交易或付款方式，在無正當理由狀態下，取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，將不予給獎；獎金若已領取，所轄主管稽徵機關將會具函追回，自明年元旦起適用、不會向前回溯。
#30 自動販賣機、機器繳停車費皆需開發票
使用統一發票營業人以自動販賣機銷售食品、飲料及收取停車費者，應逐筆開立統一發票。
#31 稅制調整
綜所稅免稅額調高至9.2萬元，2023年5月報稅適用；遺產稅免稅額調高至1,333萬元，2022年發生案件適用；贈與稅免稅額調高至244萬元，2022年發生案件適用；基本生活費調高至19.2萬元，2022年5月報稅適用。
交通部新制
#32 國道散落物處理收費
取消散落物處理時間「未達30分鐘免收費」規定，未來國道散落物處理費每個車道每半小時收3000元，不到半小時也以半小時計，若掉落物占了2個車道就乘以2，以此類推。
#33 高雄港離岸風電作業船收費
為配合國家發展離岸風電政策，服務各式離岸風電作業船到高雄港作業需求，台灣港務公司元旦起啟動「高雄港離岸風電作業船收費方式」。
#34 機車駕訓補助延續
「機車考照，先上3天駕訓」補助金1300元，從1萬人擴大補助到2萬人，金額不變。
國防部新制
#35 14天教育召集令
元旦起，教育召集令從原本5至7天改為「1年1召、1次14天」，期間無實施休假及外散宿，新制射擊訓練從原12小時增為28小時、戰鬥教練也從12小時增至56小時。另有優待條例，若有志願參加第5次教育召集者，每次加發召集獎金，預計參與新制的後備軍人約1萬5000人。
#36 全民防衛動員署運作
國防部將全民防衛動員室與後備指揮部合併為「全民防衛動員署」，在2021年12月30日揭牌、2022年元旦正式運作，新制教召也將由該署監管、落實。
環保署新制
#37 資收個體戶補助提高
各地方環保局列冊有案的「資收個體戶」，將以優於市場回收單價來補助，每人每月補助上限為5000元。估將能補助2.2萬人次，金額約為1億2600萬。另將提供「到府收運」以及供一年期的微型保險，保費每人約為500元。
#38 買車「舊換新」汰舊補助
在2007年6月30日之前出廠的老舊機車，每輛補助2000元，相關辦法尚未公布，但會追溯補助。
#39 新設餐飲業者應裝油煙防制設施
「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」規定，元旦起一定規模以上新設餐飲業者，應裝設油煙防制設施，並妥善操作保養維護。
消保處新制
#40 機車租賃權責
不論燃油或電動的輕、重型機車，或是傳統機車租賃和共享機車業都適用，若在路上引發時間上或身體的損害、交通罰鍰等，可歸責於業者；消費者將機車停在有時間限制的限停機車格，而被開罰單，或騎乘到業者營運區外、沒照規定停車被開罰，相關調度費用由消費者支付。（編輯：林莞茜）