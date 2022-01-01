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大新竹若未升格　軌道建設縣、市兩樣情

▲大新竹輕軌初步規畫路網，包含紅線17.1公里、綠線13.1公里、橘線7.1公里、藍線17.1公里。（圖／新竹市政府提供）
▲大新竹輕軌初步規畫路網，包含紅線17.1公里、綠線13.1公里、橘線7.1公里、藍線17.1公里。（圖／新竹市政府提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-01 14:00:00

新竹科學園區長期有交通壅塞的問題，新竹縣、市均推動軌道建設，但2縣市屬分治狀況，輕軌的進度狀況不一，推動起來困難重重。而近來新竹縣、市合併升格議題吵得沸沸揚揚，新竹市長林智堅坦言，縣市分治有很大問題，因此提出大新竹盼能提升公共建設、推動軌道建設。

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林智堅告訴《NOWnews今日新聞》記者，縣市分治後區域治理出現很大的問題，這2年竹科因為美中貿易戰、疫情關係，營業額成長太驚人，他剛就任時是1兆元，2020年上升至1.3兆元，2021年更來到1.5兆元。

林智堅表示，2021年竹科從業人員就增加6000人，新竹這城市的規模必須透過合併升格擴大，公共建設要加強，尤其是軌道建設，他要推輕軌，否則無法滿足這城市生活的人，他提出合併想法希望能成就，卻被在野黨認為是阻礙的石頭。

大新竹輕軌是行政院2017年核定前瞻基礎建設計畫，整體路網計畫經新竹縣、市政府、竹科取得共識，初步規畫路網包含紅線17.1公里、綠線13.1公里、橘線7.1公里、藍線17.1公里。

新竹市啟動大新竹輕軌可行性研究評估工作，已完成研究報告已送交通部審查，正在修正中待核定。新竹縣2021年11月16日才啟動捷運路網評估與新竹藍線可行性研究，預計2023年完成。

紅、綠、橘3條路線位於新竹市，藍線則將跨越頭前溪往竹北延伸至台鐵六家站，再與通往新竹站紅線串連。不過，目前現況為2個地方政府各自發包可行性研究，依照積極度的不同也會有落差，竹市已送交通部審查，竹縣才剛開始。

為了促使新竹縣、市合併而修改《地制法》，卻引發在野黨的抗議。林智堅也說，他捫心自問，如果他不選可以成全這件事，答案就很清楚、自然，思考後也與立院黨團總召柯建銘討論過，再與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌通過電話，就決定宣布不選2022年的大新竹市長，盼能促成升格合併。

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