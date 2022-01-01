大新竹若未升格　軌道建設縣、市兩樣情

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林智堅表示，2021年竹科從業人員就增加6000人，新竹這城市的規模必須透過合併升格擴大，公共建設要加強，尤其是軌道建設，他要推輕軌，否則無法滿足這城市生活的人，他提出合併想法希望能成就，卻被在野黨認為是阻礙的石頭。
大新竹輕軌是行政院2017年核定前瞻基礎建設計畫，整體路網計畫經新竹縣、市政府、竹科取得共識，初步規畫路網包含紅線17.1公里、綠線13.1公里、橘線7.1公里、藍線17.1公里。
新竹市啟動大新竹輕軌可行性研究評估工作，已完成研究報告已送交通部審查，正在修正中待核定。新竹縣2021年11月16日才啟動捷運路網評估與新竹藍線可行性研究，預計2023年完成。
紅、綠、橘3條路線位於新竹市，藍線則將跨越頭前溪往竹北延伸至台鐵六家站，再與通往新竹站紅線串連。不過，目前現況為2個地方政府各自發包可行性研究，依照積極度的不同也會有落差，竹市已送交通部審查，竹縣才剛開始。
為了促使新竹縣、市合併而修改《地制法》，卻引發在野黨的抗議。林智堅也說，他捫心自問，如果他不選可以成全這件事，答案就很清楚、自然，思考後也與立院黨團總召柯建銘討論過，再與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌通過電話，就決定宣布不選2022年的大新竹市長，盼能促成升格合併。