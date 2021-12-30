雇主未安排移工健檢　北市勞動局：最高罰30萬元

《四方報》報導，一名北市雇主接續聘僱一名外籍看護工，該移工自接續聘僱日起，距離前一次健康檢查已逾1年，依照相關規定，雇主應自聘僱許可生效（即接續聘僱日）次日起7天內，為該移工安排至指定醫院接受健康檢查，但雇主因為自己疏忽，忘記安排移工接受健康檢查，遭北市勞動局裁罰6萬元整。勞動局提醒，雇主合法聘僱移工時，應留意辦理移工健康檢查期限，以免觸法。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-30 16:40:01
勞動局陳信瑜局長指出，舉凡看護工、家庭幫傭等第二類移工，除了入國工作起（或聘僱許可生效日起）滿6個月、18個月、30個月之日前後30日內，雇主應安排移工接受健康檢查之外，經轉換雇主、工作或重新核發聘僱許可，距離前一次健檢已逾1年未接受健康檢查者，雇主亦應安排移工接受健康檢查。雇主違反相關規定者，將依就業服務法開罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
另外，疫情期間，考量國人健康，避免因嚴重特殊傳染性肺炎由境外移入，造成國內疫情擴大，自今年7月13日起實施移工採檢PCR規範，雇主應於接續聘僱（含期滿轉換）當日（含）前3日內，安排移工至合格醫療機構採檢PCR。移工等待檢驗PCR結果期間，新雇主應安排移工1人1室、提供生活照顧，並且PCR費用由新雇主負擔。雇主應安排而未安排採檢，或等待期間未落實1人1室，違反相關規定者，將依就業服務法開罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
陳信瑜呼籲，民眾聘僱外籍移工，應事先熟悉聘僱外籍移工等就業服務相關法令，亦可向各法令諮詢機構提出諮詢，以免因疏於留意相關法令，面臨鉅額罰鍰。