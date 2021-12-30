收購老舊機車租借移工　車行老闆累積驚人罰單

《四方報》報導，在臺中工業區附近經營摩托車買賣維修店生意的張姓夫妻，因附近外籍移工往來宿舍與工廠之間有交通需求，需要購置摩托車，但夫妻認為將車子登記在移工名下程序繁瑣，因此突發奇想將移工機車登記在自己名下，租借移工收取「使用費」，同時經營摩托車損壞維修，藉以獲取利潤。他名下機車高達77台，但近2年之罰單及使用燃料費累計高達212筆，法務部行政執行署台中分署聯合機關查扣其名下摩托車5台後，張男才終於出面繳清費用。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-30 16:40:52
台中分署發現，張男名下登記的摩托車數量高達77台，明顯超乎一般民眾想像，向附近店家探詢後，發現張男透過移工來臺居留期短且登記取得摩托車手續繁雜的特性，與配偶作起老舊摩托車收購後交給移工使用之生意，夫妻倆還同時經營維修店維修老舊摩托車，一兼二顧，藉以獲利。
由於張男累積罰單及燃料費筆數高達212筆，臺中分署配合臺中區監理所將本件列為重點執行案件，於12月23日派員進行執行，經一上午訪查，終於在移工住宿較集中之區域，發現5台摩托車，查扣車輛後，立即再至張男營業處所查訪，經溝通及勸導後，張男願意面對欠繳之罰單，並於27日至臺中分署繳納全數罰單及費用。
張男表示，對於交給移工使用之摩托車，有些因車輛去向不明無法向該移工要求給付應納罰鍰及費用，部分則因自己管理疏失及疫情期間生意較為清淡而漏繳。在繳完積欠的罰單、燃料費及健保費共16萬餘元後，張男也承諾日後不再拖欠。