新台幣27.69元小貶封關 2021年仍升值8.18角、強升2.95%
台北外匯市場今（30）日封關，新台幣兌美元在終止連6升後，今日一度回升來到27.644元、升值4.4分，但未突破前一交易日高點27.631元，收盤前更拉回平盤，最後翻貶作收，以27.69元、小貶0.2分封關。不過，累計2021年全年新台幣兌美元仍升值了8.18角，年升幅達2.95%，可說是亞洲屬一屬二強勢貨幣。
記者顏真真/台北報導
2021-12-30 16:46:54
其實，新台幣已連續3年走強，2019年及2020年已分別升值2.08%和5.6%，只是2021年新台幣兌美元進一步從「28字頭」升至「27字頭」。2020年封關收盤價還在28.508元，到2021年4月26日收盤站上「27字頭」，收在27.959元，創下1997年7月28日以來、近24年新高。到了6月1日盤中更一度來到27.502元，也改寫逾24年盤中新高價，6月11日收盤價更見到27.631元再創逾24年新高紀錄。
雖然2021年封關前一日，新台幣兌美元終止連6升，今日以27.68元、小升0.8分開出後，最高一度來到27.644元，升值4.4分，但並未突破前一交易日創下的波段新高27,631元，終場更收在27.69元、小貶0.2分，但累計2021年全年新台幣兌美元仍升值了8.18角，升幅達2.95%。