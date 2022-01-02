Lulu「紅內褲故事」被挖出！要求許富凱別動凡心

《婚禮歌手》由黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持，本集的新人在婚禮上最想聽的歌，竟是90年代的經典台語情歌《牽阮的手》，這對年輕小夫妻的選擇讓黃子佼相當吃驚，所以找來台語歌王許富凱來演唱。值得注意的是，許富凱透露當時與Lulu的「紅內褲故事」，Lulu也開玩笑警告對方不要動「凡心」，一旁的黃子佼則馬上吐槽：「不要動凡心，動私刑！」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-02 09:00:00｜2022-01-02 11:22:49
主持人為了實現新人的心願，特別邀請今年獲得第32屆金曲獎「最佳台語男歌手獎」的許富凱擔任婚禮歌手，Lulu透露他們倆第一次見面時，她還只是個普通的大學生，當年許富凱跟著友台節目到她就讀的學校宣傳，但許富凱一臉茫然表示完全沒印象 ，一旁的黃子佼見狀馬上神救援：「有緣的是，2個人走到今天都很有成績、都是演藝圈新一代的天王、天后。」也不忘笑虧2人同樣都年年入圍金鐘金曲、也是每次都落榜的遺珠，但今年許富凱終於在第七度問鼎歌王寶座後奪獎，黃子佼笑著恭喜許富凱：「你已經先超前了一步！」
許富凱急忙轉頭安慰Lulu：「沒關係啦、沒事啦！」得意的樣子笑歪黃子佼。而之前許富凱說要送象徵得獎好運給Lulu的紅色內褲，依然還沒送出，他打趣說：「我本來想說要剪一個洞，讓它透氣一點。」此舉讓Lulu超不解，傻眼回：「我覺得你可以自己先在這次的婚禮上使用，把好的福氣帶給大家。」
這次婚禮歌手許富凱不只要唱祝歌，還得扮演Lulu的化妝師給新人驚喜，更要擔任婚禮接待、引導賓客入席。婚禮正式開始前，為了讓他先熟悉工作，特地安排許富凱在休息室幫Lulu試妝，未料Lulu一個戲精魂上身，扮演起嚴格大明星、不斷刁難他，惹得許富凱怒嗆：「妳兇什麼！（台語）」2人甚至一度作勢要打起來，Lulu還向許富凱強調化妝師有一個特點要注意：「除了要臭臉之外，就是不能對我動凡心。」許富凱當場傻眼：「妳在跟我開玩笑吧！」黃子佼吐槽說：「不要動凡心，動私刑！」