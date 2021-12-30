張庭被割韭菜！反觀林心如聰明回台 3億《華燈》創高峰
藝人張庭、林瑞陽的微商公司「上海達爾威」因涉嫌傳銷，高達6億（約台幣26億元）的資產被凍結，被鄉民戲稱是「割韭菜」，在大陸發展的藝人前仆後繼，有的人選對退場時間，像是林心如1年多前將重心移回台灣，尤其剛好趕上國際串流平台的趨勢發展，今年在台灣製作上線的戲劇《華燈初上》，叫好叫座，且賣出Netflix 3億天價播映權，是少數華麗轉身的成功案例。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-30 17:49:22｜2021-12-30 17:58:34
林心如2014年回台灣製作《16個夏天》，陸續又拍《我的男孩》、《她們創業的那些鳥事》，除了獲得金鐘獎肯定，也磨亮許瑋甯、張軒睿、簡嫚書這些「演技寶石」，新作《華燈初上》更是集合林心如半個演藝圈人脈，「六大金釵」楊謹華、謝欣穎、郭雪芙、劉品言、謝瓊煖精彩飆戲，連楊祐寧、鳳小岳、吳慷仁、徐若瑄、許光漢這些非主角的卡司，個個星光耀眼，更別說2年沒有拍戲的霍建華，為了愛妻獻出婚後同台的大爆點。
和林心如睽違7年合作的製作人戴天易透露，如果《16個夏天》的林心如是半個製作人，那麼《華燈初上》的林心如，已經進化成一個專業製作人，從控制預算、討論劇本、後期剪接，她全部投入，「以前她更多時間在當演員，現在願意成就作品，犧牲很多。」好比在超支的情況下，林心如想自己掏錢付版權費，把經典老歌《償還》放進《華燈初上》，從這點就能體現她對細節的堅持，戲好，是林心如對自己的最大要求。
《華燈初上》的轟動，背後的功臣也是林心如，戴天易受訪談到，他認為這部戲的成功祕訣就是「團結」，有些戲是導演跟編劇意見不合，有些戲是演員跟演員較勁互撕，可是《華燈初上》是戴天易做戲以來，看過台前幕後最團結的一部戲，「心如就坐在那邊，她是凝聚所有人很重要的一個力量。」也因為林心如在，才造就《華燈初上》很難複製的超級卡司，只要她開口，很多人願意來幫忙，甚至還有一個江湖傳言：沒有來客串《華燈初上》，不算一線演員。
從《還珠格格》暴紅後，林心如花了20多年時間，從幕前走到幕後，回台灣的最大動力，林心如歸功年邁老母親，她有次發現母親頭髮白了、老了，決心放下大陸事業重心，慢慢轉移回台灣發展，跟隨老公霍建華的腳步，在去年註銷大陸的工作室，絕妙的時機點，讓她不受大陸「肅清行動」影響，在身邊好姊妹范冰冰、趙薇落馬之際，依然屹立影視圈推出好作品。