不選後續推大新竹　林智堅親曝2原因

新竹市長林智堅日前宣布不參選2022年大新竹市長，全力促成新竹縣、市合併。林智堅今（30）日指出，他提出大新竹合併升格有2大原因，縣市分家導致區域治理出現很大問題；地方政府與竹科企業互動少，盼發揮地方政府角色，與中央建立共識，協助解決相關需求。
記者王敏旭／綜合報導
2021-12-30 17:02:34
林智堅今參訪誠鍚科技及全球第二大半導體晶圓探針卡特諾本科技。他說，近期倡議大新竹合併升格，拜訪多家科技公司，了解土地擴廠、水電穩定供應及人才招募等需求，他也到清大半導體學院上課，盼建立更深厚的概念。
林智堅說，雖然大新竹合併升格引發政治操作，他積極促成大新竹合併升格，包括修法等程序都持續努力中。他也疾呼朝野各政黨坐下來、理性溝通，不要再以「因人設事」為由阻撓大新竹發展。
林智堅舉例，日前台積電總裁魏哲家拜訪台中市長盧秀燕為例，科學園區雖然隸屬中央，但地方政府仍需擔任產業的後盾。另外台積電寶山設廠要開闢一條道路因橫跨新竹縣、市，要分送3個都市計畫，其中1個還在鄉公所，導致企業要花更多時間與不確定因素。
「竹科X」計畫正是由地方政府提出，林智堅說，地方和中央攜手創造全新的產業園區，第一棟樓日前開工、2024年初就會完成，盼透過大新竹合併升格，有更好的地方政府，投入更多資源進行都市規劃與公共建設。