雲林移民署深入鄉鎮設接種站！助近2000名外籍人士打疫苗
《四方報》報導，移民署推動「逾期停(居)留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，南區事務大隊雲林縣專勤隊及服務站分析轄區外來人口分布特性，近日會同雲林縣衛生局深入西螺鎮、二崙鄉及崙背鄉等重點農業鄉鎮設置國際友善接種站，並請當地村里長及民間團體宣導「不收費、不通報、不查處、不管制」的專案柔性措施，鼓勵就近施打疫苗，獲得熱烈響應，4個場次就吸引超過1,800名外來人口踴躍施打疫苗，便利措施讓外國朋友們大呼貼心又安心。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-30 17:37:41
國際間Omicron變異株快速傳播，為加速提升疫苗覆蓋率，移民署與雲林縣衛生局密切合作，用心規劃國際友善接種站施打流程及動線，也貼心安排休息專區，希望加速作業效率，讓想要接種疫苗的外來人口都能順利完成施打。現場不僅有多國語言清楚標示，也有通譯人員用母國語言協助醫護團隊說明，移民署也派員在現場立即核發統一證號。逾期停留但因航班限制而暫時無法返回越南的「阿氏」表示，原本以為沒有健保卡就不能打疫苗，幸好聽到同鄉分享接種經驗，不僅真的不會查處，而且還讓鄉下的外來人口可以方便施打，真的很感謝臺灣政府。
雲林縣專勤隊表示，專案實施期間將持續到111年1月31日止，請民眾協助向生活週遭的失聯移工或逾期外來人口宣導，鼓勵他們趕快出面接種疫苗，若有預約登記相關問題，歡迎致電向雲林縣專勤隊（電話：05-5346119）或雲林縣服務站（電話：05-5345971）洽詢。
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