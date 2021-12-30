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麥當勞叔叔之家年終送暖　挹注三總加護型保溫箱挺兒科

▲三軍總醫院新生兒加護中心醫護團隊感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會。（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）
▲三軍總醫院新生兒加護中心醫護團隊感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會。（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

生活中心/綜合報導

2021-12-30 18:30:00

年終送暖，麥當勞叔叔之家慈善基金會和兒科團隊長期並肩作戰的過程中，看見提早報到的新生兒，特別是1500公克極低體重的寶貝們，因在母體尚未發育完全，身體十分脆弱，需要細緻照護，看見這樣的需求，麥當勞叔叔之家慈善基金會挹注兩台「重症加護型新生兒保溫箱」，予「三軍總醫院」，院方也在歲末年終的感恩時刻，舉辦溫馨捐贈儀式，感謝「麥當勞叔叔之家慈善基金會」的善舉。

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三軍總醫院行政副院長吳勝堂致詞時表示：「財團法人麥當勞叔叔之家慈善基金會長期以來針對跨縣市遠地就醫之病童及家屬，提供免費短期住宿、交通接駁以及關懷活動等服務，致力於減輕遠距離就醫對家庭造成的負擔及壓力。而今年麥當勞叔叔之家慈善基金會在得知本院小兒加護中心對於新生兒保溫箱設備之需求後，慷慨捐贈了兩座的全功能加強型保溫箱。本院平均每年約有100位早產兒而其中體重低於1500公克者即佔一半。本院在未接獲基金會捐贈之前，僅有一台「全功能加強型新生兒保溫箱」，當臨床人員面對早產雙胞胎照護時，時常須面臨抉擇的難處。因此目前受贈2台的保溫箱裝備，將大大幫助小兒醫療團隊進行相關治療及照護工作，故特地辦理儀式以表達本院對財團法人麥當勞叔叔之家慈善基金會的感謝。」

▲加護型保溫箱協助三總醫護團隊提升照護品質。（圖／品牌提供）
▲加護型保溫箱協助三總醫護團隊提升照護品質。（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）
麥當勞叔叔之家慈善基金會董事陳慧遊表示：「台灣已經是少子化社會，孩子是未來的珍貴資產，我們發現極低體重新生兒在醫療照護上的迫切需求，基金會工作團隊在與董事會包括前台灣大學醫學院院長陳維昭董事諮詢與指導之下，決定挹助『重症加護型新生兒保溫箱』，希望讓脆弱的小生命獲得最需要的醫療資源，健康長大！！」


麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長寇碧茹時表示：「麥當勞叔叔之家慈善基金會是一個國際性非營利組織，長期以支持醫護、共創兒童醫療友善環境為使命。47年前創立時的起心動念是來自於醫生。該位醫生是美國費城兒童醫院的腫瘤科醫生 Dr. Audrey Evans，當時她看到一位美式足球員Fred Hill為了罹患白血病的三歲女兒， 全家人以醫院為家，生活節奏被打亂，覺得揪心，因此萌生夢想，希望能為遠地就醫的病童家庭打造一個出門在外的家，讓家庭照顧者能夠有過夜的住所，幫助他們安心陪伴生病的孩子。當地麥當勞餐廳聽到這個想法非常支持，發起義賣募款，終於在1974年建置了全球第一座麥當勞叔叔之家。47年後的今天, 基金會遍布全球62個國家與地區，設立共376座麥當勞叔叔之家，透過與鄰近合作醫院內醫師診斷與社工師評估，轉介有需要的家庭免費住宿。而財團法人麥當勞叔叔之家慈善基金會台灣分會，在1997年透過民間企業的支持以及大眾捐款成立。2007設立台灣第一座麥當勞叔叔之家，位於台北市金山南路的台北麥當勞叔叔之家有32個房間，提供遠地就醫家庭免費住宿服務。」

麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長寇碧茹時進一步說明：「除了免費住宿關懷服務之外，基金會也長期關注兒童友善醫療，從2019年至2021年已挹注25台「重症加護型新生兒保溫箱」至臺大兒童醫院、新竹臺大分院、臺大雲林分院、三軍總醫院等10家醫院，讓脆弱的極低體重寶貝們，獲得最需要的醫療資源，健康長大；另也與國際設計大師蕭青陽合作打造彩色兒童輪椅，至今已陸續挹注超過200台彩色兒童輪椅，至全台14家醫院，每年幫助超過12萬人次的兒童，期許這輛像大玩具的坐騎，能陪伴孩子，化解看醫生、打針吃藥的恐懼，有出發的力量，用信心與勇氣面對挑戰！」

▲加護型保溫箱協助三總醫護團隊提升照護品質。（圖／品牌提供）
▲加護型保溫箱協助三總醫護團隊提升照護品質。（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）
「入住麥當勞叔叔之家的遠地就醫家庭們常常跟我們分享，兒科以及社工團隊是他們生命中的貴人，也謝謝第一線醫護讓我們了解到，有一群提早報到、極低體重的新生兒寶寶，在出生後的關鍵期，非常需要多功能的醫療設備支持，接受醫療專業照護，才能有機會慢慢長大。謝謝三軍總醫院的醫護團隊，讓基金會有機會貢獻二台『重症加護型新生兒保溫箱』、支持兒科團隊，獲得最需要的醫療資源, 幫助新生兒！讓麥當勞叔叔之家慈善基金會的存在更有意義、當兒童重症醫療第一線有需求的時候，基金會可以略盡棉薄之力。」

▲麥當勞叔叔之家慈善基金會至今已陸續挹注超過200台彩色兒童輪椅至全台14家醫院。（圖／品牌提供）
▲麥當勞叔叔之家慈善基金會至今已陸續挹注超過200台彩色兒童輪椅至全台14家醫院。（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

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