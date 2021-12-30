「安平迎媽祖上香山」台南小學生畫媽祖繪本傳頌媽祖精神

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2009年媽祖信仰被列入聯合國教科文組織的世界非物質文化遺產名錄，足見其獨特且不容忽視的巨大影響力。且安平的宗教資源豐富，開台天后宮的「安平迎媽祖上香山」是安平區第一個核定登錄的市定民俗。位於安平區創校百年的石門國小與開台天后宮頗具淵源，清代的鎮渡頭，天妃宮(開台天后宮舊稱)，安平諺語中的「石門樓」，開台天后宮內奉祀的二位石將軍，遺址皆位於石門國小校區，！
石門國小校長劉珍琳表示，非常榮幸台南市文資處及安平開台天后宮的繪本交給石門國小來繪製！原先繪本製作期間預計今年的 5 月至 9 月，後來因為全台3級警戒規定停課， 壓縮了創作時間。老師們為了不耽誤小朋友的學習，先至開台天后宮拍攝大量照片作為繪製參考。至於神明與人物部份，為何不用畫圖，而用黏土塑形方式表現？劉珍琳說明，依據每個孩子不同的才能，用黏土容易型塑的特質來增加孩子的參與度。以黏土樸拙天然的方式呈現媽祖的衣飾顏色、黑臉特徵及神明的特質，背景圖案並參考廟裡的禮祭器，如法器、儀杖、布兵旗……等。在跟時間賽跑的情況下，除了將天后宮內的文物高度還原外，亦增添不少童趣。除了以繪本方式讓學生認識宗教禮俗外，今天記者會也邀請石門國小同學扮成英式貴族，以中式旗袍、漢服，將繪本內容以英語、國語、台語為新書發表活動繪本朗讀表演！還製作了小朋友創作心得的影片，希望能讓孩子有個不同以往的體驗。
開台天后宮主委盧友禮表示，安平迎媽祖的盛況，在各項文獻中都有記載，在安平甚至有「香山米粉吃未落」的特色諺語，可以說是安平人引頸期盼的宗教盛事。2022 年正逢4年一科的媽祖上香山，此次的繪本創作，除了推廣與紮根在地以外，更是為了明年度的活動暖身。開台天后宮為了能全程呈現原汁味的「安平迎媽祖上香山」古禮祭典科儀，已經緊鑼密鼓的開始籌備相關的事宜! 由今年起至明年農曆3月，將有一系列「安平迎媽祖上香山」的活動，精彩可期。