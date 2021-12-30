「安平迎媽祖上香山」台南小學生畫媽祖繪本傳頌媽祖精神

由台南文資處指導，安平開台天后宮執行的「安平迎媽祖上香山」繪本，由台南市石門國小師生共同創作完成，文字與圖案設計全來自於師生共同討論，以黏土及圖畫將「安平迎媽祖上香山」的故事記錄流傳。

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2009 年媽祖信仰被列入聯合國教科文組織的世界非物質文化遺產名錄，足見其獨特且不容忽視的巨大影響力。且安平的宗教資源豐富，開台天后宮的「安平迎媽祖上香山」是安平區第一個核定登錄的市定民俗。位於安平區創校百年的石門國小與開台天后宮頗具淵源，清代的鎮渡頭，天妃宮 ( 開台天后宮舊稱 ) ，安平諺語中的「石門樓」，開台天后宮內奉祀的二位石將軍，遺址皆位於石門國小校區，！

石門國小校長劉珍琳表示，非常榮幸台南市文資處及安平開台天后宮的繪本交給石門國小來繪製！原先繪本製作期間預計今年的 5 月至 9 月，後來因為全台 3 級警戒規定停課， 壓縮了創作時間。老師們為了不耽誤小朋友的學習，先至開台天后宮拍攝大量照片作為繪製參考。至於神明與人物部份，為何不用畫圖，而用黏土塑形方式表現？劉珍琳說明，依據每個孩子不同的才能，用黏土容易型塑的特質來增加孩子的參與度。以黏土樸拙天然的方式呈現媽祖的衣飾顏色、黑臉特徵及神明的特質，背景圖案並參考廟裡的禮祭器，如法器、儀杖、布兵旗……等。在跟時間賽跑的情況下，除了將天后宮內的文物高度還原外，亦增添不少童趣。除了以繪本方式讓學生認識宗教禮俗外，今天記者會也邀請石門國小同學扮成英式貴族，以中式旗袍、漢服，將繪本內容以英語、國語、台語為新書發表活動繪本朗讀表演！還製作了小朋友創作心得的影片，希望能讓孩子有個不同以往的體驗。

▲開台天后宮主委盧友禮(左2)及開台天后宮管理委員會總幹事林國明(左1)開心表示看到「安平迎媽祖上香山」繪本出版（圖／記者林怡孜攝，2021,12,30）