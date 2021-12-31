MUJI無印良品熱銷排行出爐！內行人：冠軍絕對是「它」

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第1名-撥水加工有機棉舒適休閒鞋
MUJI無印良品依據大部分人的足底曲線與行走姿勢，設計出可支撐足弓鞋墊，降低行進時的衝擊力，而鞋面採用經過撥水加工處理的有機棉素材製成，不易沾水，面對突如其來的雨天也能輕鬆對應，今年推出新色上市，全系列銷量近20萬雙，網友大讚：「好穿，好搭且價格實惠」，成為銷量冠軍。
第2名-超音波芬香噴霧器
利用超音波震動原理擴散精油香氣，讓精油營造滿室馨香，上頭的LED燈還可單獨使用，當作夜燈照明，根據2021年銷售排行榜，平均一天可賣出近百台。
第3名-軟質聚乙烯收納盒系列
使用PE素材，製成軟質的收納用品，耐水且耐冷，可廣泛運用在各種場所。上蓋另售，顧客可依據需求購入，便於堆疊使用，2021年全系列銷量超過30萬個，是居家收納的好幫手。
第4名-空氣循環風扇
空氣循環風扇專用的扇葉，在設計上與一般循環扇的扇葉形狀不同，採用在迴轉方向的扇葉前端能大量推出空氣的迴力棒型扇葉。由於噪音的產生是來自於扇葉表面攪亂的空氣，根據流體力學設計出來的扇葉，能令扇葉表面的空氣轉動流暢，是能同時兼顧大風量與低噪音的循環風扇。
第5名-自由換芯膠墨筆
筆管與筆芯皆可自由替換，方便顧客挑選喜歡的顏色外，也提供0.38、0.5及及0.7等不同粗細度的筆芯，2021年銷量突破140萬支，愛用的熟客往往經常一次購入多款顏色，讓筆記更有樂趣。