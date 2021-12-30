首都圈房市新戰場　士北科、都更案、近郊豪墅異軍突起

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根據住展雜誌統計，今年截至9月15日止，大台北地區都更加危老的推案量已來到1706億元，其中，台北市在「元利森活莊園」、「Diamond Tower鑽石塔」、「森業永春」等指標都更大案，以及「序東騰」、「敦仰」等危老案陸續開案帶動下，案量高達852億元，顯示都更、危老已成為建商取得土地的重要途徑。
除了市區危老案逐漸取得新案市場的主流地位，建商也將獵地目光掃向台北近郊。開發面積廣達94.8公頃的「北投士林科技園區」(以下簡稱士北科)，近年在台北市政府的積極規劃下，不僅將引進優勢產業，拉高園區含金量，同時還在區內規劃有住宅區，包括建商乃至壽險業都已陸續展開布局。
專家指出，科技園區含金量高，還會形成「尖端人才」的群聚效應，加上有內湖科技園區、南港軟體園區的成功開發先例，士北科的前景備受看好。今年包括華固、長虹、遠雄等多家建商甚至新光人壽均已加碼購地，達麗建設更以每坪260萬元買下文林北路500餘坪土地，預估未來新案單坪開價將上看百萬元。
值得一提的是，近兩年疫情改變許多人對居住環境與空間的要求，位處大台北近郊、擁有大片綠地與私人空間的獨棟豪墅，因在疫情中可保有居家生活及辦公的舒適，以及不戴口罩自在活動及呼吸新鮮空氣的特性，也愈來愈受到高資產族群的關注，成為台北高端市場發展中的新趨勢。
以新店大台北華城社區為例，近1年多來，不僅銷售中的豪墅建案買氣明顯升溫，土地投資市場也轉趨熱絡。中央存款保險公司近期便趁勢將位處華城社區、面積10萬餘坪的土地委託商仲業者公開標售，其中有超過4萬6000坪為第一種住宅區土地，共分成14個街廓，可採分期分區開發，預計2022年1月開標。
第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，大台北華城是與陽明山齊名的豪墅聚落，包含大大小小十數個社區，如秀岡山莊區、華城特區、禾豐特區、潤泰華城區、歐洲印象區、青山鎮等，多家知名建商都在此推案，藉以展現自身規劃與打造層峰等級需求產品的實力，鎖定高端客群的個案單價更站上每坪60萬元。
業者分析，新冠肺炎至今仍有新的變種病毒出現，台灣這兩年因防疫表現亮眼，國際能見度與產業地位大幅提升，相對安全的環境除了持續吸引台商回台投資設廠，也讓這些企業主興起定居念頭，加上對通膨擴大的預期心理，這些眼光較一般人看得更遠的富豪們，基於自用與資產保值需求而出手的動作已愈來愈積極。