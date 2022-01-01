百貨大玩點數換汽車、iPad　回饋翻3倍拚的是什麼？

台北市百貨密度之高，為全球數一數二，百貨業競爭可想而知。有百貨公司為了增加與顧客的黏著度，宣布從 2022 年元旦開始，全面擴大點數回饋，單筆消費滿 100 元即贈 3 點，點數直接翻三倍！把從過去百貨業常做的累點折抵，直接進階到扣點可換更實用的珍稀商品如 ipad 、智慧電動車、超難訂的高檔住宿等，預告未來點數多元應用將是發展重點，以提升消費者的期待與尊榮感，無形中也增加品牌忠誠度。

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新光三越指出，過去百貨業界做檔期活動，最常見的回饋就是累積點數或滿額送商品券，消費者各有所好。但對有些人來說，累積點數門檻太高，一年下來累積不多，頂多只能換換電影票、手搖飲或是小包的米或小罐的沙拉油，對民眾來說有些無感，尤其對消費大戶來說更不實用。

聽到消費者的心聲，新光三越宣布從 2022 年元旦開始之後，全面擴大 skm points 點數回饋，單筆消費滿 100 元即贈 3 點，點數翻三倍，且適用現階段的會員，元月 1 日開始，原本擁有的點數將直接多 3 倍。而為了搶攻元旦商機，首 5 日都有可換的商品。

如扣 100 點換手搖飲、新光影城電影票，扣 3 千點換台南謝宅老字號零食箱、 6 萬點換 iPad 64G Wi-Fi 、 30 萬點換虹夕諾雅谷關飯店、 888 萬點還能換百萬名車 TOYOTA RAV4 hybrid 尊爵款。不僅能換到時下較夯商品，因應春節的到來，還規劃扣 1 千點換東京芭娜娜香蕉、扣 3 千點換楓糖男孩、 1 萬 5 千點可以兌換主婦最愛的毛乃舍高湯禮盒等。連各式下班後的體驗服務，如理容院理髮體驗券或按摩體驗券都能換得到。

而為了迎接點數新制上線，申辦新光三越貴賓卡直接獲得 888 點。此外， 1/1 至 1/31 整整一個月，週週只要扣 10 點，就可以抽共 12 台宏佳騰智慧電車 Ai-1 Sport ，還有壓軸大獎價值超過 200 萬的 Mercedes Benz C Class 180 等消費者開回家。

新光三越指出，點數新制上線除了消費者會員的點數量將變大變多外，也能藉由點數企劃活動與消費者溝通，消費者可以換的商品更多更廣更夯，從基本款的電影票與手搖飲、理容與護膚，到高價的電動機車、超夯住宿券都有，打破了過去點數只能小額折抵或換小東西的刻板印象，業者也預告，未來會將點數的多元應用當成是發展重點，希望增加消費者的黏著度與品牌忠誠度，在競爭激烈的環境中創造一條新的創新模式。

而為了迎接跨年元旦三天連假， Global Mall 環球購物中心則祭出四大好康。其中包括全台八店齊推「天天抽 2022 點」，即日起至 2022 年 1 月 2 日會員消費滿 300 元，即可參加天天抽 2022 點，每店每天抽乙名；即日起至 2022 年 1 月 5 日刷 Global Mall 聯名卡當日單筆滿 2,022 元送 200 元電子商品禮券； 1 月 5 日前 iMall 會員於新北中和、桃園 A8 、桃園 A19 及屏東市指定專門店當日單筆消費滿 3,000 元送 100 元電子商品禮券； 2022 年 1 月 1 日至 1 月 12 日加入新會員，立即送 300 點點數，消費可享點數折抵， 2022 年享好運、購好物。