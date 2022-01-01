百貨大玩點數換汽車、iPad　回饋翻3倍拚的是什麼？

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聽到消費者的心聲，新光三越宣布從2022年元旦開始之後，全面擴大skm points點數回饋，單筆消費滿100元即贈3點，點數翻三倍，且適用現階段的會員，元月1日開始，原本擁有的點數將直接多3倍。而為了搶攻元旦商機，首5日都有可換的商品。
如扣100點換手搖飲、新光影城電影票，扣3千點換台南謝宅老字號零食箱、6萬點換iPad 64G Wi-Fi、30萬點換虹夕諾雅谷關飯店、888萬點還能換百萬名車TOYOTA RAV4 hybrid尊爵款。不僅能換到時下較夯商品，因應春節的到來，還規劃扣1千點換東京芭娜娜香蕉、扣3千點換楓糖男孩、1萬5千點可以兌換主婦最愛的毛乃舍高湯禮盒等。連各式下班後的體驗服務，如理容院理髮體驗券或按摩體驗券都能換得到。
而為了迎接點數新制上線，申辦新光三越貴賓卡直接獲得888點。此外，1/1至1/31整整一個月，週週只要扣10點，就可以抽共12台宏佳騰智慧電車Ai-1 Sport，還有壓軸大獎價值超過200萬的Mercedes Benz C Class 180等消費者開回家。
新光三越指出，點數新制上線除了消費者會員的點數量將變大變多外，也能藉由點數企劃活動與消費者溝通，消費者可以換的商品更多更廣更夯，從基本款的電影票與手搖飲、理容與護膚，到高價的電動機車、超夯住宿券都有，打破了過去點數只能小額折抵或換小東西的刻板印象，業者也預告，未來會將點數的多元應用當成是發展重點，希望增加消費者的黏著度與品牌忠誠度，在競爭激烈的環境中創造一條新的創新模式。
而為了迎接跨年元旦三天連假，Global Mall環球購物中心則祭出四大好康。其中包括全台八店齊推「天天抽2022點」，即日起至2022年1月2日會員消費滿300元，即可參加天天抽2022點，每店每天抽乙名；即日起至2022年1月5日刷Global Mall聯名卡當日單筆滿2,022元送200元電子商品禮券；1月5日前iMall會員於新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市指定專門店當日單筆消費滿3,000元送100元電子商品禮券；2022年1月1日至1月12日加入新會員，立即送300點點數，消費可享點數折抵，2022年享好運、購好物。
看準跨年元旦連假人潮，Global Mall不僅推聚餐及購物優惠，跨年保暖、派對服飾配件優惠5折起、超值四人餐7折起，連假三天主題餐廳訂位已達近9成。同時歡慶2022年，還推出美食好康及萌爆系甜點，拍照分享免費送珍珠奶茶、會員扣22點點數享拿鐵，還有限定甜點快閃，萌虎貓咪吐司、玫瑰馬卡龍、文青雞蛋仔、爆量玉子燒可頌等，讓民眾拍滿吃爆迎新的一年。