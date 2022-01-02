台股亮麗封關、Q1法說行情可期　半導體產業淡季不淡

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展望後市，廖哲宏表示，短期而言，重要法說陸續於2022年1月中旬登場，多數公司將於法說中提及2022年展望，其中對於半導體產業維持正面看法，預期晶圓代工供不應求將延續至2022年上半年，第一季半導體產業很可能淡季不淡。
另一方面，廖哲宏表示，近期記憶體現貨價格出現反彈，加上中國大陸西安封城恐造成短期記憶體供應受到影響，預料將進一步支撐記憶體價格。整體而言，預期法說行情將支撐第一季股市行情。
展望2022年，廖哲宏表示，基本面部分，目前團隊就其長期追蹤的主要上市櫃公司，預估2022年企業獲利成長約為4%左右，其中電子產業相對亮眼，預估全年獲利成長仍可維持一成以上。在資金方面，美國聯準會跟各國央行陸續進入縮減購債，甚至進一步升息。面臨資金進一步緊縮，企業獲利成長在高基期下，2022年成長相對限縮，加上近期指數創高，恐怕讓2022年台股操作難度提高。
不過若細看產業表現，廖哲宏強調，其實仍有諸多產業有機會逾2022年仍可維持高成長，且產業能見度可達2023年，像是矽晶圓、ABF載板、車用電子，雲端伺服器以及ASIC/IP產業，這些成長趨勢將是2022年的布局重點。
永豐投顧則認為，外界預估Fed升息三碼已然反應於過去的股市，在變種病毒方面，現今越來越多研究顯示，Omicron病毒重症率較Delta病毒大幅度減輕，投資人在放下Fed升息及病毒擔憂後，元月上場的超級財報週將成為投資人焦點所在。美、台財報共同點為第一季為財報年成長率最佳季度，故作夢行情可以期待。其中以台積電於1/13的法說行情最值得期待，在台積電調漲2022年晶圓代工價格10到20％後，預期獲利更上層樓。另，外資曾發佈半導體缺貨潮於2022結束的看法，曾對晶圓代工族群造成不小的震撼，此次由台積電法說亦可獲得明確的展望。
永豐投顧預估元月行情逐漸發酵，至1/13台積電召開法說前後達到股市高峰，之後隨封關日接近，走勢放緩。投資標的建議以台積電為主軸擴及台積電協力廠及IC設計族群，另，具備CSR報告、股價位階尚低的藍籌股亦可能成為代操基金首要買進標的，建議不預設指數空間，選股策略大於選市。