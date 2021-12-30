名家論壇》張筵儀／大新竹市合併，一切都是政治因素

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在合併的理由方面，2021年9月6日林智堅市長於臉書FB提出「大新竹是台灣的戰略城市 縣市合併 時勢所趨」看法，歸納整理其FB看法如下：
第一個理由（歸納城市治理因素）：「林市長臉書提到在過去的城市治理經驗上，無論是交通建設，像是大新竹輕軌；或者是，環境議題，像是喝好水及垃圾處理；還是，都市發展、防疫工作都需要透過縣市合作一起來解決。」可是看看過去林智堅市長任內，有多少新竹市議題是與新竹縣一起討論或協商，細數好像又沒有具體成績？
第二個理由（歸納半導體產業因素）：「林市長臉書提到竹科是全球最重要的半導體產業聚落，特別是美中貿易戰，全球供應鏈重組，更突顯台灣半導體產業的重要性，讓大新竹成為半導體地緣政治的心臟地帶（Heartland），無論是美國的國防工業，或者是德國的汽車產業，都需要台灣的半導體。」那我們來看新竹科學園區所屬包含新竹竹科園區、苗栗竹南園區、苗栗銅鑼園區、新竹生醫園區、桃園龍潭園區，以及宜蘭園區等，園區範圍涵蓋新竹市東區、新竹縣寶山鄉與竹北市、桃園市龍潭區與平鎮區、苗栗縣銅鑼鄉及宜蘭縣宜蘭市等等。就管轄權範圍來看，1980年成立之新竹科學園區管理局為新竹科學園區專責管理機關，隸屬於科技部。但就目前來看，新竹科學園區也不是由新竹市，或新竹縣所管轄。新竹科學園區是由新竹科學園區管理局所管轄，那合併之後的大新竹市，是不是要修法將新竹科學園區管理局納入大新竹市管理？
第三個理由（歸納國防外交影響因素）：「林市長臉書提到竹科產值超過1兆元，佔總體GDP的5%，大新竹不只是台灣經濟成長的引擎，也是台灣推動外交工作的戰略夥伴，因此我們積極與中央合作推動竹科X基地，讓產業持續扎根、升級，帶來人口紅利，讓城市生生不息，不只這樣，大新竹更是台灣重要的國防軍事要塞，不只有1個空軍基地，也有2個裝甲旅駐守，捍衛台灣的安全。」林智堅市長提到與中央政府合作，帶動新竹市、新竹縣人口成長。可是目前新竹市、新竹縣沒有合併，竹科亦是由新竹科學園區管理局管轄，新竹市、新竹縣竹北市等地，人口亦是逐步成長。所以目前沒合併，人口也是成長的。至於國軍基地，例如清泉崗空軍基地是台中重要軍事基地，依此推論，也可以說清泉崗空軍基地捍衛中科的安全？
歸納前述三大理由，看不出林智堅市長的立論有其站得住腳的論點。反倒是為了其個人，或者政黨之私而思考，例如日前立法院執政黨立委針對《地方制度法》強渡關山逕付二讀引發爭議。雖然林智堅12月27日宣布放棄競選大新竹市長，但依稀記得馬英九過去屢次公開表示不會參選台北市長，最後還是於1998年復出參加國民黨內初選並勝出。因有前例，我認為林智堅市長接受民進黨中央徵召出馬競選大新竹市市長，是極有可能的，也是可行的解套方式。
回到制度問題，個人認為新竹市、新竹縣並不只是單純的合併升格問題，而是整體相關法律的修訂考量，例如《中央統籌分配稅款分配辦法》、《國土規劃法》、《財政收支劃分法》、《行政區劃程序法（草案）》等。基此，新竹縣市不是不能合併，而是不能因為一人一黨之私，談合併。如果新竹市、新竹縣能談合併升格，那彰化縣人口更是超過125萬人，論資格，彰化縣更符合《地方制度法》第四條第一款之規定已具備升格條件。
針對大新竹市合併議題，蔡英文政府應該利用此一機會，針對全國國土整體規劃，包含前述諸多法律，修正不合宜之規定，或者提升窮縣之補助預算等。最後，個人認為大新竹市如果合併不升格，那維持現狀就好。但以目前情勢來看，一定是朝向大新竹市合併後升格為直轄市。不過說真的，在目前朝大野小的情況之下，因為立法院野小，一切執政黨說了算，邁向量身打造之路。
●作者：張筵儀／中華大學行政管理學系主任、國立中正大學政治學博士
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