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中獎率百分百！早鳥農遊券「爽拿888元」今截止登記

▲符合資格的民眾今（31）日前可登錄參加早鳥農遊券888元抽獎，現在中獎率為百分之百。（圖／擷取自農遊券官網）
▲符合資格的民眾今（31）日前可登錄參加早鳥農遊券888元抽獎，現在中獎率為百分之百。（圖／擷取自農遊券官網）

記者許若茵／台北報導

2021-12-31 10:30:00

第一波農遊券沒抽中別氣餒！農委會規劃了第二階段農遊券，只要在指定通路消費滿千，今（31）日前快上農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，就可以參加早鳥農遊券888元等抽獎，現在中獎率為百分之百。

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農委會推出第二波農遊券登錄活動，民眾於指定農業場域合作業者單筆消費滿千元，在今天前可至農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，就可以參加抽獎，明年1月份會先抽出22萬張早鳥農遊券888元 ，加碼再抽iPhone13，根據活動網站顯示，目前中獎率為100%。

此外，民眾若已獲得早鳥農遊券，又於明年1月30日前消費滿千，且同樣完成登錄，還可以再參加農曆年後2月農遊券抽獎活動，相當於可以抽兩次888元的農遊券。

同時，農委會每週也都有「週週抽好禮活動」，活動期間內，消費者持五倍劵、現金、電子支付或刷卡消費，在合作店家單筆消費不含農遊券滿千元，即可獲得1次抽獎機會，單筆消費滿2000元即獲得2次抽獎機會，以此類推。

「週週抽好禮」與「第二階段農遊券」抽獎機會同時累計，但不影響彼此中獎，因此就算抽中第二階段農遊券，也可以繼續參加週週抽好禮活動。

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