中獎率百分百！早鳥農遊券「爽拿888元」今截止登記
第一波農遊券沒抽中別氣餒！農委會規劃了第二階段農遊券，只要在指定通路消費滿千，今（31）日前快上農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，就可以參加早鳥農遊券888元等抽獎，現在中獎率為百分之百。
記者許若茵／台北報導
2021-12-31 10:30:00
農委會推出第二波農遊券登錄活動，民眾於指定農業場域合作業者單筆消費滿千元，在今天前可至農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，就可以參加抽獎，明年1月份會先抽出22萬張早鳥農遊券888元 ，加碼再抽iPhone13，根據活動網站顯示，目前中獎率為100%。
此外，民眾若已獲得早鳥農遊券，又於明年1月30日前消費滿千，且同樣完成登錄，還可以再參加農曆年後2月農遊券抽獎活動，相當於可以抽兩次888元的農遊券。
同時，農委會每週也都有「週週抽好禮活動」，活動期間內，消費者持五倍劵、現金、電子支付或刷卡消費，在合作店家單筆消費不含農遊券滿千元，即可獲得1次抽獎機會，單筆消費滿2000元即獲得2次抽獎機會，以此類推。
「週週抽好禮」與「第二階段農遊券」抽獎機會同時累計，但不影響彼此中獎，因此就算抽中第二階段農遊券，也可以繼續參加週週抽好禮活動。