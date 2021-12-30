新住民烘焙咖啡分享會！金門辦咖啡交流會

《四方報》報導，我國各地政府在移民節登場的12月，舉辦各種趣味活動，而金門則以烘焙咖啡為慶祝方式。由金門縣金寧鄉公所主辦、金寧鄉圖書館承辦、金寧鄉代表會、金門縣新移民公共事務協會協辦，在金門中山林荳咖啡館舉辦「咖啡烘焙教學活動」，讓地區新住民族群婦女能拉近彼此距離，增進彼此感情，讓多元文化彼此交流，融為一體，不分彼此。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-30 19:11:19
金寧鄉新移民咖啡烘焙教學活動，縣長夫人張婭玲、鄉長楊忠俊、鄉代表會主席莊振源、鄉代表黃文欣、鍾尚志聯袂到場參加，荳咖啡老闆陳筱梅特別設計課程傳授咖啡知識、手沖練習和烘豆等實作技巧，透過學習咖啡烘焙體驗，凝聚在地新移民互相交流，培養感情，藉此咖啡品嘗機會，讓新移民夥伴彼此認識，建立社群網絡交流生活資訊、培養情誼，以共同營造溫暖友善社區家庭。
金寧鄉代表會主席莊振源表示，新移民從異國來到金門定居，想要適應這裡的環境與文化，其生活壓力之大不容小覷，為幫助新移民發掘自身之興趣，進而提升生活品質、滿足身心靈的需求，需要鄉公所等單位一起來協助，舉辦一些能融合族群的活動，幫助民移民早日適應在地文化和生活，這次活動提供輕鬆體驗喝咖啡的樂趣，是相當有意義活動。
鄉長楊忠俊表示，新移民從原生地來到不同國家生活，落地生根，對家庭做出非常大貢獻，一路走來所經歷文化和風俗習慣不同，對於金門當地生活融入需要時間來學習和適應，因此只要新移民有需求，公部門有能力所及都會全力協助，盡力幫助大家融入金門這塊土地，鄉公所和圖書館藉由「新移民咖啡烘培教學活動」，希望本次課程讓新住民朋友們「充電」，參與課程學員一同歡喜品嘗咖啡香味，實地了解金門地方風俗民情，以快速、快樂融合金門社會生活之中。