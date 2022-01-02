羅智強「徒步到高雄」將有重大宣布　農曆年後出發

國民黨籍台北市議員羅智強，繼夜宿凱道49天，將從台北徒步走到高雄，長達400公里，將於農曆年後出發，抵達高雄後將會有重大宣布。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-02 10:00:00｜2022-01-02 11:22:15
藍營四大公投潰敗後，過去這段時間為公投環島連署、夜宿凱道的羅智強將徒步謝票，從台北走到高雄，預計農曆年後出發，規劃每天約走20公里，耗時20天完成。根據一不具名台北市民代透露，羅智強近日將與同樣被點名征戰高雄的高金素梅會面，預計會談及參選意願，之後，羅智強將於抵達高雄時發表「重大宣布」。
羅智強日前表示，他的字典裡沒有「灰心、放棄」，只有「奮鬥、制衡」，因此決定在議會休會後展開400公里徒步謝票，從台北走到高雄，感謝所有為民主制衡，跌倒再站起來，挫折中仍繼續奮鬥的夥伴。
羅智強說，民主制衡是一條沒有盡頭的路，無論任何政黨執政，台灣都需要制衡力量，「永遠別忘記，絕對的權力使人絕對的腐化」這是不變的人性鐵則，沒有制衡就沒有民主。
由於高雄派系始終喬不出人2022市長參選人，日前一名高雄某派系代表特地北上徵詢羅智強意願，當時羅未拒絕。羅智強投入高雄戰場後有兩個可能性，首先是拋磚引玉，希望藉由他的參選，激起當地優秀人才投入黨內初選；以及，若無人想初選競爭，羅智強則願承擔扛下這場艱難的選戰，不過，若有在地有戰將願意出線，羅也會無條件支持。