控鍾德美插手長榮人事　張國明兄弟宣告行為無效勝訴

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園地院、高院均判張國明兄弟敗訴，今年7月8日最高法院將原判決廢棄，發回高院更審。
更一審認為，基金會受贈長榮國際公司股票並轉為基金，已向法院辦理財產總額增加登記；基金會指派代表出席長榮國際臨時股東會，依財團法人法和基金會捐助章程規定，屬董事會職權，應該由董事會決議。
更一審指出，依《財團法人法》規定，財團法人是以從事公益為目的，基金會的公益應有適當監督，鍾德美未經董事會決議就指派第三人，張國明兄弟基於董事身分訴請宣告行為無效，是依法行使權利，請求宣告行為無效有理。
長榮集團表示，對於高院判決深感遺憾，事實證明，長榮集團主要公司今年在疫情肆虐下，在專業經理人帶領下繳出亮麗成績單，尤其長榮海運前3季獲利已超過1500億台幣；長榮航空在全球航空業不景氣大環境中，也積極以航空貨運創造獲利；長榮鋼鐵今年雖甫上市，也不辜負投資人期待，營收迭創新高。張榮發基金會回饋社會，從未間斷，疫情期間捐贈數千萬醫療物資給醫療院所、警消單位。
長榮集團表示，反觀提告的一方卻濫訴興訟，更涉嫌教唆黑道恐嚇鍾董事長及集團高階主管，企圖干預集團公司經營權，破壞長榮集團形象，全案已被地檢署起訴，除主嫌謝國獻外，其餘共犯於法院審理時皆已坦承犯行，相信很快會有結果。