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控鍾德美插手長榮人事　張國明兄弟宣告行為無效勝訴

▲張榮發董事張國明等人去年1月開記者會，指控董事長鍾德美濫權。（圖／NOWnews資料照）
▲張榮發董事張國明等人去年1月開記者會，指控董事長鍾德美濫權。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-30 19:15:46｜2021-12-30 20:37:32

長榮集團創辦人張榮發過世後，後人爭訟不斷。次子張國明、三子張國政控告張榮發基金會董事長鍾德美，前年未經董事會同意，擅自指派第三人參加長榮國際臨時股東會選舉，依法請求宣告董事行為無效。歷審均判張國明等人敗訴，不過，高院更一審今（30）日廢棄原判決，改判2人勝訴。可上訴。長榮集團發布聲明，在收到判決後將與律師研議上訴，捍衛清白。

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張國明兄弟以張榮發基金會董事、捐助人身分提告，主張張榮發基金會是長榮國際公司的股東，持股5％；鍾德美擔任基金會第8屆董事長期間，未經董事會決議，擅於2019年1月28日指派第三人代表基金會出席長榮國際於同年2月11日召集的股東會，鍾指示第三人在會議改選董事及監察人選舉案、解除新任董事競業限制案，行使股東選舉權及表決權，張國明兄弟認為，此項指派行為違反財團法人法、民法，以及基金會的捐助章程，訴請法院宣告其行為無效。

桃園地院、高院均判張國明兄弟敗訴，今年7月8日最高法院將原判決廢棄，發回高院更審。

更一審認為，基金會受贈長榮國際公司股票並轉為基金，已向法院辦理財產總額增加登記；基金會指派代表出席長榮國際臨時股東會，依財團法人法和基金會捐助章程規定，屬董事會職權，應該由董事會決議。

更一審指出，依《財團法人法》規定，財團法人是以從事公益為目的，基金會的公益應有適當監督，鍾德美未經董事會決議就指派第三人，張國明兄弟基於董事身分訴請宣告行為無效，是依法行使權利，請求宣告行為無效有理。

長榮集團表示，對於高院判決深感遺憾，事實證明，長榮集團主要公司今年在疫情肆虐下，在專業經理人帶領下繳出亮麗成績單，尤其長榮海運前3季獲利已超過1500億台幣；長榮航空在全球航空業不景氣大環境中，也積極以航空貨運創造獲利；長榮鋼鐵今年雖甫上市，也不辜負投資人期待，營收迭創新高。張榮發基金會回饋社會，從未間斷，疫情期間捐贈數千萬醫療物資給醫療院所、警消單位。

長榮集團表示，反觀提告的一方卻濫訴興訟，更涉嫌教唆黑道恐嚇鍾董事長及集團高階主管，企圖干預集團公司經營權，破壞長榮集團形象，全案已被地檢署起訴，除主嫌謝國獻外，其餘共犯於法院審理時皆已坦承犯行，相信很快會有結果。

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