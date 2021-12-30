政見會提問對手優點特質為何？林靜儀、顏寬恒這麼答

中二立委補選政見會下半場硝煙味十足，提問人要求候選人舉出對手值得讚許的特質，藍綠候選人稱讚起其他3人，既佩服又肯定，攻打對手時卻毫不手軟，口氣酸到不行。現場花絮連連，最年輕的李昇翰建議把立法院移到彰化；台灣股票黨的張烱春則突然唱起《掌聲響起》。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-30 23:21:43｜2021-12-30 23:24:18
中二選區立委補選政見會，選委會安排2位發問人，第一題由中國地方自治學會理事長紀俊臣提問「選區內各區域最迫切需要中央資源的事項是什麼。」候選人各自發揮，藍綠候選人都對托育政策發表看法，表現堪稱平穩。在第一輪政見提出研究皮卡丘發電的李昇翰，表示要將捷運綠線延伸到彰化，以後立法院設在彰化；他透露身為爸爸不知哪裡有公托可讀，也沒去投公投，因為不知該投給誰。
中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡，提問「台灣選舉風氣日趨敗壞、抹黑謾罵，該如何端正選風？各候選人如何看待競爭對手？請舉出對手值得讚許的特質。」
林靜儀「讚美」顏寬恒有比國民黨更有紮實的地方組織，更能了解基層和地方資源如何整合，這個特殊性即使在黨內也無人可相比。她希望透過選舉，未來讓資源更公平，不會因候選人背景有所限制。
顏寬恒指自己從未口出惡言，這次選舉卻一直被惡意攻擊、負面行銷淋漓盡致。他「稱讚」林靜儀又當醫師又參與政治，20年仍能接生7千位新生兒，被總統封註生娘娘、前市長指為媽祖婆，沒繼續奉獻醫界或轉戰宗教界，將是全國人民損失。且她舌粲蓮花，講出的「10大金句」堪稱名嘴界未來的新希望，還有「台中人都是令人崩潰的檳榔嘴」、「大家要穿防彈衣才能參加補選」都相當經典。
會後媒體問兩人給自己打幾分，林靜儀說自己第一次參加政見會有點緊張，應該有80幾分，顏寬恒則說「都不錯都不錯」。對於網友指他在政見會中頻頻提及遭罷免的前立委陳柏惟，諷刺他「鞭屍」、「搞錯對手」，顏寬恆反擊「是事實的呈現，兩年來地方運作淪為空轉，怎會是鞭屍？」